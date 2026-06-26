Olcsóbb lakásbiztosításokat ígért Trump kormánya, horrorisztikus káresetek sülhetnek ki belőle

A Szövetségi Lakásfinanszírozási Hatóság (FHFA) tavasszal bejelentette, hogy a Fannie Mae és a Freddie Mac mostantól elfogadja az olyan lakásbiztosításokat is, amelyek a tető esetében csak az úgynevezett avultatott értéket (ACV) térítik meg. Ez azt jelenti, hogy

a biztosító már nem köteles a teljes újértéket kifizetni, csupán a tető elhasználódással csökkentett, aktuális értékét,

a fennmaradó összeget pedig a tulajdonosnak kell állnia.

A különbség nem elhanyagolható. Egy új tető a méretétől és anyagától függően 5000 dollártól akár 30 000 dollár fölé is kerülhet. Ha például egy jégvihar 10 000 dolláros kárt okoz, a teljes újértékre szóló biztosítás az önrész levonása után a teljes összeget megtéríti. Az avultatott érték alapú szerződésnél viszont a biztosító figyelembe veszi a tető korát és állapotát, így ha azt mindössze 2000 dollárra értékeli, a fennmaradó 8000 dollár a tulajdonost terheli.

A Trump-adminisztráció a lépést a megfizethetőség javításaként mutatta be, mivel az csökkenti a biztosítási díjakat.

Ez részben igaz is, hiszen az avultatott értékre szóló szerződések becslések szerint 10–20 százalékkal olcsóbbak, mint a teljes újértéket fedező biztosítások. A vihar utáni, saját zsebből fizetendő költségek azonban könnyen elnyelik ezt a megtakarítást, ezért a szakértők szerint a változás aligha teszi olcsóbbá a lakhatást. Lindsay Frangie, az Alcova Mortgage jelzáloghitel-szakértője szerint ez a megoldás olyan, mint egy ragtapasz a lőtt sebre.

A helyzetet súlyosbítja, hogy sok ügyfél nem is tudja, hogy avultatott értékre szóló fedezetet vásárol, mert egyes biztosítási ügynökök elsiklanak a részletek felett. Amy Bach, a United Policyholders fogyasztóvédelmi szervezet igazgatója szerint az ügynökök számára a magasabb fedezet ajánlásával járó plusz jutalék nem éri meg azt a kockázatot, hogy az ügyfél a magasabb ár miatt végül elpártol.

A tetőkárt elszenvedő tulajdonosoknak a szakértők azt javasolják, hogy a kárbejelentés előtt mérjék fel a károk valós mértékét, és vessék össze a várható kifizetést az önrésszel, valamint a biztosítási előzményeikre gyakorolt hosszú távú hatással. Egyetlen bejelentés is 7–10 százalékos díjemelést hozhat, több kár bejelentése pedig akár a biztosíthatóságot is veszélyeztetheti. Érdemes ezért időbélyeggel ellátott fotókkal és videókkal dokumentálni a kárt, hiszen Jennifer Taylor kárszakértő megfogalmazása szerint lényeges különbség van a kár be nem jelentése és a kár fel nem mérése között.

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