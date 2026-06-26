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Pluszba váltottak az amerikai tőzsdék
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Pluszba váltottak az amerikai tőzsdék

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdéken pénteken jelentős esés bontakozott ki, élén a dél-koreai és japán részvénypiaccal, a befektetők profitot realizáltak a hét korábbi, mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai ralija után. A hangulatot rontotta, hogy az Apple áremelést jelentett be a memóriachipek drágulása miatt, ami ismét felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az AI-fejlesztések növekvő költségei visszafoghatják a technológiai szektor növekedését és nyereségességét. Ennek hatására a technológiai részvények világszerte nyomás alá kerültek. A kereskedés második felére aztán sikerült visszanyerniük a lendületet az amerikai részvényeknek.
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Pluszba váltottak az amerikai tőzsdék

A kezdeti negatív hangulat majd oldalazás után egyöntetűen pozitív tartományba lendültek a vezető amerikai részvényindexek: a Dow 0,25%-os, az S&P 500 0,36%-os, a Nasdaq 0,39%-os pozitív elmozdulást mutat csütörtöki záróértékéhez képest. A papírt érő sokk után az Apple immár 1,4%-os emelkedést mutat.

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Folytatódik az AI-esés

A nyitás óta valamelyest javult a hangulat az amerikai tőzsdéken, de azért nagy emelkedés még mindig nincsen, a Dow Jones és az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 1 százalék mínuszban áll. Ma is gyenge napjuk van a technológiai részvényeknek, az Nvidia 1,3, az Alphabet pedig 2 százalékot esett. Nincs még vége a mesterséges intelligenciával kapcsolatos sztorik vesszőfutásának.

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Nyomás alatt a tech szektor az USA-ban

Eséssel indul a kereskedés az Egyesült Államokban, a Dow 0,4 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,7 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos mínuszban van. A nyomás elsősorban ismét a technológiai szektor irányából érkezik, ahol az elmúlt napokban is már nagy volt a volatilitás. Részben az helyez nyomást a tech szektorra, hogy az Apple tegnap áremeléseket jelentett be az elszálló alkatrészárak miatt, miközben arról érkeztek hírek, hogy az OpenAI eltolhatja a tőzsdei bevezetését.

Közben Európában is egyre rosszabb a hangulat, a DAX már 1,5 százalékos mínuszban van és a többi vezető európai index is érdemi esést szenvedett el.

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Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója

A Bosch pénteken bejelentette, hogy július 1-jétől Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A világ legnagyobb autóipari beszállítójánál történő váratlan vezetőváltásra nehéz időszakban kerül sor, hiszen az ágazatra tartós nyomás nehezedik, amely tavaly a profit visszaesését okozta a cégnél.

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Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója
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Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac

Mintegy 3 százalékot esett a nyersolaj ára pénteken, így a piac jelentős heti veszteséget könyvelhet el, miután enyhültek a kínálati aggodalmak, és egyre több, korábban veszteglő tankerhajó hagyta el a Hormuzi-szorost annak ellenére is, hogy csütörtökön támadás ért egy teherhajót Omán közelében.

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Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac
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Nagyot esett a Zalando

A német pénzügyi felügyeleti hatóság, a BaFin pénteken bejelentette, hogy vizsgálatot indított a Zalando 2025-ös pénzügyi kimutatásai ügyében, és közölte, hogy konkrét bizonyítékokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Zalando megsértette a számviteli előírásokat. A felügyeleti hatóság szerint az európai online divatkereskedő About You felvásárlásával összefüggésben egy kapcsolt féllel kötött tranzakcióra vonatkozó információkat esetleg helytelenül hagyták ki a pénzügyi kimutatások kiegészítő magyarázatából.

A Zalando tavaly véglegesítette az About You felvásárlását; az ügylet keretében a kisebb rivális vállalat értékét 1,13 milliárd euróra becsülték.

A hír hatására a Zalando árfolyama 5,1 százalékot esett.

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Európa esik, de a magyar tőzsde felülteljesítő

Továbbra is negatív hangulat uralkodik a tőzsdéken, a DAX már 1,2 százalékos mínuszban van, a CAC 0,6 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,7 százalékkal került lejjebb.

A magyar tőzsde ehhez képest szembe megy a rossz nemzetközi hangulattal, a BUX kis emelkedésben van, 0,3 százalékkal került feljebb a hazai részvényindex, köszönhetően a Mol és a Richter emelkedésének, miközben az OTP stagnál, a Magyar Telekom pedig esik.

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100 ezer fős elbocsátás jöhet a Volkswagennél, egymás után zárhatják be a német gyárakat

A Manager Magazin pénteki beszámolója szerint a Volkswagen a korábbiaknál is mélyrehatóbb átalakításra készül. A lap úgy értesült, hogy a cégcsoport a következő években világszerte akár százezer munkahelyet is megszüntethet, miközben a vállalat teljes struktúráját újjászervezik.

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100 ezer fős elbocsátás jöhet a Volkswagennél, egymás után zárhatják be a német gyárakat
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Gyengén indul a nap Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A milánói börze is lejjebb került 0,9 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A nemzetközi piacokon újra elromlott a hangulat, főleg a tech szektort érő eladási hullám miatt, miközben a magyar tőzsdén is inkább óvatosság látszik.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX

A SpaceX arról tájékoztatta a befektetőit, hogy önálló Starlink mobilszolgáltatás indítását tervezi az amerikai lakossági piacon, számolt be a Financial Times. A lépéssel az Elon Musk vezette vállalat a Verizon, az AT&T és a T-Mobile közvetlen versenytársává válhat.

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Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX
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Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény

Új célpontot találtak maguknak a Reddit kisbefektetői, most a Wendy's részvénye került a figyelem középpontjába. A gyorsétteremlánc papírját a magas shortállomány és a vezetőváltás miatt kezdték vásárolni, abban bízva, hogy egy újabb short squeeze alakulhat ki.

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Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény
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Újabb feszültség a Közel-Keleten, de tovább esik az olajár

Tovább csökkent az olaj ára pénteken, pedig újra nőtt a feszültség a Közel-Keleten. A befektetők most úgy látják, hogy egyelőre nincs közvetlen veszélyben az olajellátás, ezért a geopolitikai kockázatok helyett ismét a kínálati kilátások kerültek a figyelem középpontjába.

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Újabb feszültség a Közel-Keleten, de tovább esik az olajár
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Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést

Rendkívüli eladási hullám söpört végig pénteken a dél-koreai részvénypiacon, a Kospi index napközben közel 9 százalékot zuhant, ami miatt ismét életbe lépett a tőzsde automatikus kereskedésfelfüggesztési mechanizmusa. A zuhanást elsősorban a chipgyártók részvényeinek összeomlása váltotta ki, a befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az AI-boom fenntarthatósága megkérdőjeleződhet.

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Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést
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Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 1,17 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,22 százalékot eshet, a S&P 500 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,63 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza 8:30-kor a KSH két adatot is közöl: a májusi népmozgalmi (demográfiai) adatokat és a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmát, utóbbi a belső kereslet és a szolgáltatószektor szezonális teljesítményéről ad képet. Nemzetközi téren kora hajnalban a tokiói júniusi infláció érkezik, amely az országos japán fogyasztói árindex előfutáraként a Bank of Japan szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 23,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 920,62 0,1% 0,7% 2,7% 8,0% 20,8% 50,8%
S&P 500 7 357,49 0,0% -1,9% -1,6% 7,5% 20,8% 71,9%
Nasdaq 29 440,32 0,8% -3,2% -0,1% 16,6% 32,4% 105,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 72 366,31 4,6% 1,8% 11,1% 43,8% 85,8% 149,0%
Hang Seng 23 076,91 -1,4% -3,5% -9,9% -10,0% -5,7% -21,2%
CSI 300 5 020,1 1,6% 1,6% 2,0% 8,4% 26,8% -4,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 994,83 1,0% -0,1% -1,6% 2,1% 6,4% 60,1%
CAC 8 431,61 0,5% -0,4% 2,1% 3,5% 11,6% 27,3%
FTSE 10 529,89 0,7% 1,3% 0,6% 6,0% 20,8% 47,6%
FTSE MIB 51 782,91 0,3% -1,7% 3,1% 15,2% 31,7% 103,0%
IBEX 19 513,6 0,6% 0,6% 6,1% 12,7% 41,3% 114,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 624,41 0,6% 0,9% 7,6% 25,8% 42,7% 188,1%
ATX 6 488,55 0,4% -0,6% 5,5% 21,8% 48,8% 86,4%
PX 2 555,18 -0,2% 0,1% -1,0% -4,9% 19,4% 120,1%
Magyar blue chipek              
OTP 45 970 1,5% 2,5% 15,5% 31,0% 69,7% 174,4%
Mol 3 648 -0,6% -2,6% -4,7% 24,1% 23,1% 52,1%
Richter 12 140 1,2% 3,9% 1,2% 23,1% 20,6% 53,3%
Magyar Telekom 2 692 -1,5% -1,8% 2,7% 50,2% 50,7% 534,9%
Nyersanyagok              
WTI 72,67 1,8% -9,6% -27,6% 26,9% 10,1% -2,1%
Brent 73,82 0,0% -7,6% -28,8% 21,3% 9,1% -3,2%
Arany 4 007,5 0,1% -5,7% -12,3% -7,3% 20,5% 125,0%
Devizák              
EURHUF 354,3250 -0,6% 0,6% -0,5% -7,7% -11,6% 0,9%
USDHUF 311,4535 -0,9% 1,6% 1,8% -4,7% -9,7% 6,0%
GBPHUF 411,2600 -0,2% 1,2% -0,6% -6,7% -12,4% 0,7%
EURUSD 1,1377 0,3% -1,0% -2,3% -3,1% -2,1% -4,8%
USDJPY 161,7950 0,0% 0,6% 1,7% 3,2% 11,0% 46,1%
GBPUSD 1,3206 0,4% -0,3% -2,2% -1,8% -3,1% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 59 696,26 -2,1% -5,1% -22,7% -32,7% -44,4% 88,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 -0,2% -1,3% -3,6% 5,5% 2,8% 186,1%
10 éves német állampapírhozam 2,86 -0,5% -2,2% -2,1% -0,1% 11,6% -1 543,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,13 -1,0% -2,5% -9,3% -25,4% -28,4% 76,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: We Are

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