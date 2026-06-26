Rendkívüli hőség: két hét alatt az ötszörösére nőtt a hűtőklímák használata Magyarországon

Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim, országos használati adatai szerint.

A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11 százalék körül alakult. Június 19. után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény: június 24-re az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58 százaléka használta hűtésre a készülékét - áll a Daikin Hungary Kft. által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

Ezzel a hónap elején és közepén mért, mintegy 10 százalék körüli szintről

kevesebb mint két hét alatt több mint ötszörösére nőtt

a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be.

Az Onecta összesített adatai alapján - amely a készülékek áramfelvételi adataival kalkulál - a június 1-24. közötti időszakban egy hűtött otthon napi átlagos energiaigénye 1,65 kWh volt. Ez az MVM A1 tarifa alapján naponta nagyjából 61-116 forintos költséget jelenthetett. A június 19-től beköszöntött kánikulai napoktól mérve a klímák energiaigénye átlagosan napi 3 kWh-ra emelkedett, vagyis egy kánikulai nap energiaköltsége 105 és 200 forint között mozgott. A pontos fogyasztás függ a lakás méretétől, tájolásától, hőszigetelésétől, a beállított hőmérséklettől - jegyezték meg.

A japán gyökerekkel rendelkező Daikin globális vezető vállalat a hűtés, fűtés, szellőzés, légtisztítás és hűtéstechnika területén. A cégcsoport Európában 12 gyártási, valamint kutatás-fejlesztési telephellyel rendelkezik A vállalat 1991 óta van jelen Magyarországon, értékesítéssel és szervizeléssel foglalkozik, mintegy 120 munkavállalója van.

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