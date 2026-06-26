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Rendkívüli hőség: videón üzent az MVM vezérigazgatója a magyar lakosságnak
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Rendkívüli hőség: videón üzent az MVM vezérigazgatója a magyar lakosságnak

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Az MVM szerint jelenleg nincs szükség rendkívüli beavatkozásra az energiaellátásban. A részletekről Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója (címlapképünkön) beszél a Facebookon közzétett videójában.

A magas hőmérséklet hatással van az ország villamosenergia-felhasználására. A nyári időszakban a klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt változik a napi fogyasztási görbe, a terhelés elsősorban az esti órákban emelkedhet. Az MVM közlése szerint

a termelési és hálózati adatokat folyamatosan figyelik, rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség.

A Mátrai Erőmű a jelenlegi időszakban is részt vesz a villamosenergia-igények kiszolgálásában. Az MVM Zöld Generáció portfóliójába tartozó erőművek az elmúlt héten a tervezetthez képest 11,5 százalékkal több villamos energiát termeltek, elsősorban a naperőművek magasabb teljesítménye miatt. A társaság szerint a megújuló portfólió rendelkezésre állása 99 százalék feletti.

A hálózati társaságok adatai alapján az ellátás stabil. Az MVM Émász elosztási területén az elmúlt napokban a csúcsértékek 690–750 MW között alakultak, ami megfelel az elmúlt két év hasonló időszakainak. Az MVM Démász hálózatán a csúcsterhelés jellemzően 20 óra körül jelentkezik, 750 MW körüli értékkel; az elmúlt napokban mért legmagasabb érték 795 MW volt.

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Napközben a naperőművek termelése csökkenti a hálózatról vételezett villamosenergia-mennyiséget, ezért bizonyos időszakokban a terhelés 300–400 MW környékére esik vissza.

Az esti órákban a naperőművi termelés csökkenése és a lakossági fogyasztás, illetve a hűtési igény miatt nagyobb terhelés jelentkezhet. Az MVM szerint ebben az időszakban

segítheti a rendszer egyensúlyát, ha a fogyasztók lehetőség szerint mérséklik vagy időben eltolják az energiaigényes berendezések használatát.

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A társaság azt is közölte, hogy a hétfőre és keddre előre jelzett legmagasabb hőségriasztási fokozat miatt vizsgálják a halasztható, tervezett áramszünettel járó munkák későbbi időpontra ütemezését ott, ahol ez műszakilag és ellátásbiztonsági szempontból megoldható.

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