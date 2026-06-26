Robbanás rázta meg az acélművet

Hárman megsérültek egy gázrobbanásban, amely tüzet okozott Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélipari komplexumában, a zenicai acélműben - közölte pénteken a helyi rendőrség.

A robbanás csütörtök késő délután történt, amikor az ipari gázokat forgalmazó Messer vállalat tartályából folyékony oxigént szállítottak át. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sérült súlyos égési sérüléseket szenvedett, ezért a szarajevói egyetemi klinikai központba szállították.

A robbanást követően keletkezett tüzet rövid időn belül sikerült megfékezni, a helyszínelést azonban csak pénteken tudták elvégezni. A baleset körülményeit még vizsgálják.

A 19. század végén alapított zenicai acélmű Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélgyártó üzeme, és az ország egyik legjelentősebb ipari vállalata.