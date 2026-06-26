Törvénymódosítást és ellentételezést követelnek a független benzinkutasok

Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője az eseményen ismertette: országos sztrájkot hirdettek, amelyben az üzemanyagpiac magánszektorában működő vállalkozások vesznek részt. Ezeknek a cégeknek vesszőfutása 2022 óta tart - mondta, emlékeztetve, hogy már négy éve is demonstráltak, felhívva az előző kormány figyelmét arra, hogy
ez a fajta árstop és a magyar családi vállalkozásokat érintő negatív megkülönböztetés súlyosan jog-, alkotmány- és piacellenes.
Sajnálatosnak nevezte, hogy ismét hasonló megmozdulásra kényszerültek, mert a Tisza-kormány üzemanyagárakkal kapcsolatos törvénytervezete szerintük "súlyosan sérti a jogállamiságot és az uniós jogot." Rámutatott:
a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez, önálló, illetve kevés kutat működtető cég kezében van.
A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30 százalékát a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt - jelezte.
Egri Gábor kiemelte: az FBSZ meghatározó tényezője a hazai kis- és középvállalkozói szektornak, így nem csak a független benzinkutak, hanem a GDP 70 százalékát előállító magyar családi kis- és közepes vállalkozások érdekeit is igyekeznek képviselni.
Gépész László, a szervezet elnöke kifejtette:
a jogállamiság része az üzemanyag hatósági árával okozott kár megtérítése, amely a jogutódlásra tekintettel a jelenlegi kabinet feladata.
Szavai szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és "mérhetetlen mennyiségű" kárt okozott. Aláhúzta: a benzinkutak működése "teljes jogbizonytalanságban van", amely a kieső bevételeken túl értékvesztést és üzleti potenciálvesztést jelent a tulajdonosoknak. A 2022-es ársapka 30-40 százalékos piacvesztést okozott a magánbenzinkutasoknak - mutatott rá.
Mindez azt eredményezi, hogy szinte lehetetlen fenntartani, főleg fejleszteni ezeket a vállalkozásokat - állapította meg.
Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. "
A védett ár pazarlásra ösztönöz, nem takarékosságra, ráadásul számítások szerint az idei havonta 50 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek
- fogalmazott.
Ugyanakkor jelezte: teljesen elutasítják a jogszabály-tervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát "teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül" a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. "Ebből legjobb esetben is az következik - mondta -, hogy a nagykereskedők kockázati felárral fogják Magyarországon tárolni készleteiket, amely a fogyasztói árakban is megjelenik majd". Közlése szerint az FBSZ célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére.
Gépész László kérdésre válaszolva elmondta: nem értenek egyet azzal, hogy az üzemanyagok jelenleg megkülönböztetett termékcsoportként szerepelnek a hatályos ártörvényben, így a többi termékcsoportra vonatkozó garanciák az üzemanyagokra nem vonatkoznak. Ugyancsak kérdésre válaszolva emlékeztetett: az Orbán-kormánnyal az idén bevezetett hatósági üzemanyagár első három hónapjára 6 milliárd forintos kompenzációról állapodtak meg. A védett ár teljes időtartamára vetítve
ez 7,5-8 milliárd forint lehet, amely még mindig csak az érintett magánkutak közvetlen, tehát a járulékos hatásoktól mentes veszteségeit fedezné.
Kifejtette: a védett ár miatt elszenvedett közvetlen veszteséget az okozta, hogy azonos szinten rögzítették a kis- és nagykereskedelmi árat, azaz a kettő között nem volt árrés, miközben az érintett vállalkozásnak adót kell fizetnie és fenntartania működését. "Ezt árnyalta a stratégiai üzemanyagkészlet feláldozása, amelyhez 35 forint árréssel lehetett hozzájutni, ugyanakkor már a szállítás átlagosan az árrés mintegy felét elvitte" - tette hozzá.
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