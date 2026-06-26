Újra elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken

Eséssel indul a kereskedés az Egyesült Államokban, a Dow 0,4 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,7 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos mínuszban van. A nyomás elsősorban ismét a technológiai szektor irányából érkezik, ahol az elmúlt napokban is már nagy volt a volatilitás. Részben az helyez nyomást a tech szektorra, hogy az Apple tegnap áremeléseket jelentett be az elszálló alkatrészárak miatt, miközben arról érkeztek hírek, hogy az OpenAI eltolhatja a tőzsdei bevezetését.

Közben Európában is egyre rosszabb a hangulat, a DAX már 1,5 százalékos mínuszban van és a többi vezető európai index is érdemi esést szenvedett el.