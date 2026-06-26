TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója
Üzlet

Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Bosch pénteken bejelentette, hogy július 1-jétől Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A világ legnagyobb autóipari beszállítójánál történő váratlan vezetőváltásra nehéz időszakban kerül sor, hiszen az ágazatra tartós nyomás nehezedik, és tavaly a vállalat profitja jelentősen visszaesett.

A társaság közlése szerint Fischer – aki jelenleg vezérigazgató-helyettesként dolgozik – azt követően lép Hartung helyére, hogy a jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. Hartung 2013 óta tagja a testületnek, az elnöki tisztséget pedig 2022. január 1-je óta tölti be.

A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további öt évvel, egészen 2031-ig meghosszabbították.

Hartung nehéz időszakon vezette át a vállalatot, amelyet a tavalyi, mintegy 42 százalékos profitcsökkenés is fémjelzett. Áprilisban olyan terveket vázolt fel, amelyek szigorúbb költségkontrollal és az új technológiákba irányuló intenzívebb beruházásokkal javítanák a jövedelmezőséget.

A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A beszállítók magas költségekkel, lanyha kereslettel és geopolitikai bizonytalanságokkal küzdenek; különösen a közel-keleti konfliktus növeli az energiaárakat, valamint az ellátási láncokat és a marzsokat fenyegető kockázatokat.

Még több Üzlet

Nyomás alatt a tőzsdék, Apple-sokk után fordultak le a piacok

Váratlanul egy nagy ajándékkal lepte meg a Microsoft a Windows-felhasználókat

100 ezer fős elbocsátás jöhet a Volkswagennél, egymás után zárhatják be a német gyárakat

A Bosch hangsúlyozta, hogy Fischer az elmúlt években már kulcsszerepet játszott a cégcsoport stratégiájának kialakításában, ami biztosítja a folytonosságot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Új muníciót kapott az AI-trade - Mi történik a tőzsdéken?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility