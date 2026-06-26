Váratlanul lemondott a Bosch vezérigazgatója

A Bosch pénteken bejelentette, hogy július 1-jétől Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A világ legnagyobb autóipari beszállítójánál történő váratlan vezetőváltásra nehéz időszakban kerül sor, hiszen az ágazatra tartós nyomás nehezedik, és tavaly a vállalat profitja jelentősen visszaesett.

A társaság közlése szerint Fischer – aki jelenleg vezérigazgató-helyettesként dolgozik – azt követően lép Hartung helyére, hogy a jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. Hartung 2013 óta tagja a testületnek, az elnöki tisztséget pedig 2022. január 1-je óta tölti be.

A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további öt évvel, egészen 2031-ig meghosszabbították.

Hartung nehéz időszakon vezette át a vállalatot, amelyet a tavalyi, mintegy 42 százalékos profitcsökkenés is fémjelzett. Áprilisban olyan terveket vázolt fel, amelyek szigorúbb költségkontrollal és az új technológiákba irányuló intenzívebb beruházásokkal javítanák a jövedelmezőséget.

A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A beszállítók magas költségekkel, lanyha kereslettel és geopolitikai bizonytalanságokkal küzdenek; különösen a közel-keleti konfliktus növeli az energiaárakat, valamint az ellátási láncokat és a marzsokat fenyegető kockázatokat.

A Bosch hangsúlyozta, hogy Fischer az elmúlt években már kulcsszerepet játszott a cégcsoport stratégiájának kialakításában, ami biztosítja a folytonosságot.

Forrás: Reuters

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