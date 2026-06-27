Azonnal betiltották az "AI-csúcsfegyvert", több súlyos ügy bukott ki, egyszerűen nem maradt más választás

Letiltották a legújabb Anthropic-modelleket – Előzmények
Nagyot robbant a hír, az egész AI-világot megrengette, hogy az amerikai kormány exportellenőrzési határozattal kötelezte az Anthropic AI-fejlesztő vállalatot, hogy
nemzetbiztonsági okokból függessze fel a külföldi állampolgárok hozzáférését a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeihez, a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz.
A cég válaszul minden felhasználó számára elérhetetlenné tette az érintett modelleket, és azonnal egyeztetéseket kezdeményezett a Fehér Házzal. Az AI-modelleket fejlesztő társaság június 12-én jelentette be döntését.
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