Azonnal betiltották az "AI-csúcsfegyvert", több súlyos ügy bukott ki, egyszerűen nem maradt más választás

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium alig két hete arra kötelezte az Anthropic AI-vállalatot, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva függessze fel külföldi felhasználók hozzáférését legfejlettebb modelljeihez, a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz. A példátlan lépés hátterében több súlyos indok is húzódik: a modellek jailbreak-kockázata mellett egy állítólagos kínai "tudásdesztillációs kampány", valamint az a tény áll, hogy a Mythos órákon belül behatolt szigorúan titkos amerikai kormányzati rendszerekbe. Az Anthropic vitatja az intézkedés arányosságát, több mint ötven kiberbiztonsági szakember pedig nyílt levélben követelte a tiltás visszavonását, mondván, az a digitális védekezést is súlyosan gyengíti. A felek jelenleg is egyeztetnek, egyelőre marad a lakat a modelleken.

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Letiltották a legújabb Anthropic-modelleket – Előzmények

Nagyot robbant a hír, az egész AI-világot megrengette, hogy az amerikai kormány exportellenőrzési határozattal kötelezte az Anthropic AI-fejlesztő vállalatot, hogy

nemzetbiztonsági okokból függessze fel a külföldi állampolgárok hozzáférését a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeihez, a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz.

A cég válaszul minden felhasználó számára elérhetetlenné tette az érintett modelleket, és azonnal egyeztetéseket kezdeményezett a Fehér Házzal. Az AI-modelleket fejlesztő társaság június 12-én jelentette be döntését.