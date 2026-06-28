A Google korlátozta a Meta hozzáférését a Gemini AI-modelljeihez

A Google korlátozta a Meta hozzáférését a Gemini mesterségesintelligencia-modelljeihez, miután a közösségimédia-óriás nagyobb számítási kapacitást igényelt, mint amennyit riválisa biztosítani tudott – számolt be a Financial Times vasárnap.

A lap információi szerint az Alphabet tulajdonában lévő Google már márciusban jelezte a Metának, hogy

képtelen kiszolgálni a Gemini használatához szükséges teljes kapacitásigényt.

Ez a hiány a Meta több belső mesterségesintelligencia-projektjét is megakasztotta és késleltette.

A beszámoló alapján a Google más ügyfeleit is érintette a szűkös kapacitás, bár őket kevésbé súlyosan. A Metára viszont különösen nagy csapást mért a korlátozás, mivel a vállalat rendkívül komoly igényt támasztott a Google modelljei iránt.

A korlátozások miatt a Meta arra kérte a munkatársait, hogy takarékosabban bánjanak az úgynevezett tokenekkel, amelyek a mesterséges intelligencia használatának alapegységeként szolgálnak.

Bár a technológiai óriások továbbra is dollármilliárdokat költenek chipekre és adatközpontokra, még mindig nehezen tudnak elegendő számítási kapacitást biztosítani az MI-szolgáltatások iránti, folyamatosan növekvő kereslet kielégítésére.

A Google Cloud bevétele a márciusban zárult első negyedévben 20 milliárd dollárra nőtt, ám Sundar Pichai vezérigazgató szerint a szűkös számítási kapacitás gátat szabott a még dinamikusabb bővülésnek. Ez a kapacitáshiány ugyanakkor hozzájárult ahhoz is, hogy a felhőrészleg megrendelésállománya negyedéves alapon csaknem megduplázódott.

Forrás: Reuters

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