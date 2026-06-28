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Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor
Üzlet

Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor

MTI
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Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a hibát elhárították, sérülés nem történt – közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére.

Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50-kor,

landolást követően füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767 típusú cargo repülőgép bal főfutóművének fékje.

A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást és a füstöt megszüntették – közölték, hozzátéve: jelenleg szakemberek vizsgálják át a repülőgépet.

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