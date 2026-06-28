Túlmelegedik a Duna, korlátozzák a paksi atomerőművet - Kritikus helyzetet okoz a kánikula

A Duna magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműnek vasárnap várhatóan további 320 megawattal kell csökkentenie a termelését – derül ki a kormányzati honlapon közzétett tájékoztatásból, amelyről a Reuters tudósított.

Az erőmű hűtéséhez a Duna vizét használják,

a folyó hőmérséklete azonban olyan magasra emelkedett, hogy az már korlátozza a termelést.

A tartós kánikula miatt felmelegedett folyóvíz nem képes kellő mértékben elvezetni a keletkező hőt, ezért az intézmény kénytelen visszafogni a teljesítményét.

Ez a 320 megawattos csökkentés a korábban bevezetett korlátozásokon felül jelentkezik, ami tovább mérsékli az ország legnagyobb áramtermelőjének rendelkezésre álló kapacitását.

A négy orosz gyártmányú reaktorral működő, 2 gigawatt teljesítményű erőmű még szombaton bejelentette, hogy a 3. reaktor teljesítményét 243 MW-tal csökkenti. Az intézkedésekre azután került sor, hogy a vízhőmérséklet meghaladta a 29,5 °C-os beavatkozási küszöbértéket.

A vasárnapra tervezett további teljesítménycsökkentés következtében a termelés a kapacitás körülbelül 70%-ára csökkenne.

A kormány szerint a várható áramigény valószínűleg kielégíthető lesz a Paks csökkentett teljesítménye mellett is. A villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Mavir előrejelzése szerint a csúcsigény vasárnap és hétfőn a nyári rekord alatt marad.

Tegnap Kapitány István energiaügyi miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a Duna magas vízhőmérséklete miatt a jogszabályoknak megfelelően csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, ugyanakkor Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos. A tegnapi tájékoztatás szerint az intézkedés előre meghatározott szabályok alapján történik, és a lakosság közvetlenül nem érzékeli a változást.

Az energiügyi miniszter a posztban hozzátette:a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt.

Forrás: Reuters

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