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A kánikula miatt akadoznak a One szolgáltatásai
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A kánikula miatt akadoznak a One szolgáltatásai

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A rendkívüli meleg miatt harmadfokú hőségriasztás és országos piros figyelmeztetés lépett életbe Magyarországon. A tartós kánikula nemcsak az egészségre jelent komoly veszélyt, hanem az áramellátást és a távközlési hálózatokat is túlterheli, ami miatt több helyen szolgáltatáskiesések tapasztalhatók - írta a 24.hu.

A One távközlési szolgáltató tájékoztatása szerint a mobil- és vezetékes hálózatokon átmeneti fennakadások léphetnek fel.

A problémát részben az okozza, hogy a tömeges légkondicionáló-használat rendkívüli módon megterheli a hazai villamosenergia-hálózatot, ami időszakos áramkimaradásokhoz vezethet. Emellett a szélsőséges meleg miatt a távközlési berendezések is túlmelegedhetnek, ami a televíziós szolgáltatások akadozását, valamint kép- és hanghibákat eredményezhet.

Az országot elérő, európai viszonylatban is történelmi léptékű hőhullám miatt az országos tiszti főorvos június 27. és 30. között harmadfokú hőségriasztást rendelt el, a HungaroMet pedig minden vármegyére kiterjesztette a piros figyelmeztetést. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet helyenként a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja. Ez a rendkívüli meleg már életveszélyes lehet, különösen az idősek, a várandós nők, a kisgyermekek, valamint a krónikus betegséggel élők és a szív- és érrendszeri betegek számára.

A szélsőséges időjárás komoly fizikai és mentális megterhelést jelent, ezért Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a szabadtéri programokat. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt javasolja a lakosságnak, hogy aki teheti, tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helyiségben. A nyilvánosan igénybe vehető hűtött helyiségekről a katasztrófavédelem honlapja nyújt naprakész tájékoztatást. A szakhatóságok emellett nyomatékosan felhívják a figyelmet arra is, hogy gyermekeket és háziállatokat még egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autókban, mivel a járművek utastere még félárnyékban is pillanatok alatt életveszélyesen felforrósodhat.

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