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Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust
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Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust

Portfolio
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A Toyota globális értékesítése ismét visszaesett, miután a közel-keleti logisztikai fennakadások és a kínai piacon kialakult éles verseny már a negyedik egymást követő hónapban veti vissza a világ legnagyobb autógyártójának eladásait - tudósított a Bloomberg.

A vállalat hétfői közleménye szerint a májusi globális eladások – a Daihatsu leányvállalat adatait is beleszámítva – 7,4 százalékkal, 885 207 darabra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, míg a termelés 5,8 százalékkal, 857 765 darabra esett vissza.

Bár az Egyesült Államok és Irán megállapodott a konfliktus lezárásáról, a Hormuzi-szoros csak fokozatosan nyílik meg újra, és a hajókat érő támadások továbbra is rendszeresen kiújulnak. Ez rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatott a Toyota és a többi globális autógyártó a térség logisztikai folyosóinak, valamint az energiafüggő ellátási láncoknak. A fennakadások a kínai elektromosautó-gyártók agresszív piaci térnyerésével együtt közvetlenül veszélyeztetik azokat a rekordösszegű nyereségeket, amelyeket a japán vállalat az előző üzleti évben könyvelhetett el.

A Toyota májusi gyorsjelentése során Azuma Takanori számviteli igazgató elmondta, hogy a gyártó évente mintegy 500-600 ezer járművet exportál a Közel-Keletre,

és a vállalat várakozásai szerint ennek valamivel kevesebb mint a fele érintett lehet a logisztikai fennakadásokban.

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A térségben az értékesítés májusban 38,6 százalékkal, míg Kínában 31,7 százalékkal esett vissza.

A Toyota a 2027 márciusáig tartó üzleti évre a profit csökkenését vetíti előre, mivel a zavarok miatt magasabb nyersanyagköltségekkel számol. A várhatóan 3000 milliárd jenes működési eredmény elmarad az elemzői várakozásoktól és a megelőző tizenkét hónapban elért 3800 milliárd jenes szinttől is.

A nehézségek a versenytársakat is sújtják. A Honda globális eladásai májusban 4,9 százalékkal, 283 623 darabra mérséklődtek, miközben a közel-keleti piacon 52 százalékos visszaesést regisztráltak. A Nissan értékesítése 10,3 százalékkal, 229 870 darabra esett vissza, elsősorban az európai és a kínai kereslet jelentős gyengülése miatt, miközben a cég gyártási volumene 8,6 százalékkal csökkent.

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