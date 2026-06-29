JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Csoportos leépítés jön a Richternél
Üzlet

Csoportos leépítés jön a Richternél

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Richter csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte - közölte a gyógyszeripari cég hétfőn.

A Richter tájékoztatása szerint

a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti.

A pontos számot egyelőre nem közölte a Richter, a társaság megfogalmazása alapján azonban legalább 31 munkavállalót érinthet az intézkedés, mivel a cég 30 napra vetítve 30 főt meghaladó csoportos létszámcsökkentési szándékot jelentett be.

Hozzátették, hogy a hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok - köztük a Richter - számára is komoly kihívást jelent.

Még több Üzlet

Idén is irányt mutat karbonsemlegességben a Portfolio - Figyelünk a konferenciák lábnyomára

Megint nőtt a feszültség Iránban, bizonytalanság a tőzsdéken

Úgy elkapkodták Kínában a Ferrari felháborodást keltő elektromos autóját, mint a cukrot

Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése.

A most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre többek között ezeknek a projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor.

Tavaly a társaság összesen 11 955 főt foglalkoztatott.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility