Csoportos leépítés jön a Richternél

A Richter csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte - közölte a gyógyszeripari cég hétfőn.

A Richter tájékoztatása szerint

a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti.

A pontos számot egyelőre nem közölte a Richter, a társaság megfogalmazása alapján azonban legalább 31 munkavállalót érinthet az intézkedés, mivel a cég 30 napra vetítve 30 főt meghaladó csoportos létszámcsökkentési szándékot jelentett be.

Hozzátették, hogy a hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok - köztük a Richter - számára is komoly kihívást jelent.

Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése.

A most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre többek között ezeknek a projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor.

Tavaly a társaság összesen 11 955 főt foglalkoztatott.

Címlapkép forrása: Portfolio

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