Eséssel zárt a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esett, miközben csak a Mol árfolyama emelkedett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban az Alteo teljesít, amelynek az árfolyama 3,9 százalékot emelkedett, a BIF papírjai viszont a lista végén álltak 3,8 százalékos eséssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: NanoStockk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy változás jön az egyik legforgalmasabb fővárosi felüljárónál: már látni a munkálatok végét
Ősszel várhatóan újra megindulhat a forgalom az északi ágon.
A rettegett klímajelenség hozhatja el a magyar naperőművek aranykorát
Akad jó is az El Niñóban?
Megtörtént: 40 éves mélyponton a világ egyik vezető devizája
A jegybanki kamatemelés és a piaci intervenció sem tudta megakadályozni a gyengülést.
Aláírták: modern tengeralattjáró-flottát rak össze a NATO egyik legerősebb tagja, van honnan építkezni
Lecserélik a szovjet haditechnikát.
Egyre több helyen fogy el a víz, Magyar Péter is megszólalt a vízkorlátozásokról
A kormányfő szerint ha minden ugyanígy megy tovább, "nagy problémák" lehetnek.
Megtört a jég a magyar biztosításközvetítőknél, lélektani határ felett az átlagéletkor
Megállt a létszámcsökkenés, de öregszik a szakma.
Foghatja a fejét Putyin: egyre nagyobb a baj, lassan egész Oroszországban érezni a bénító hiányt
Az orosz elnök elismerte a gondokat.
Kamatstop: 218 ezer családnak különösen jól jöhet az alapkamat csökkentése
Mintegy 218 ezer szerződést véd a kamatstop, mely a tervek szerint 2026. szeptember végével lejár. Emiatt emelkedne az érintett családok törlesztőrészlete, azonban a mostani kilátások alapján
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.