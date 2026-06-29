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Eséssel zárt a magyar tőzsde
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Eséssel zárt a magyar tőzsde

Portfolio
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Az európai piacokon vegyes mozgások voltak ma jellemzők, a magyar tőzsde pedig az alulteljesítők között volt.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esett, miközben csak a Mol árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban az Alteo teljesít, amelynek az árfolyama 3,9 százalékot emelkedett, a BIF papírjai viszont a lista végén álltak 3,8 százalékos eséssel.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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