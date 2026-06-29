Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt

Az aranyfóliás húsvéti nyulairól ismert vállalat részvényei a közelmúltban ugyan visszapattantak a négyéves mélypontról, ám még így is 15 százalékkal elmaradnak a március végi szinttől.

Ez a cég leggyengébb negyedéves teljesítménye a 2009-es globális pénzügyi válság óta.

A visszaesés mögött az áll, hogy a Lindt tavaly csaknem 20 százalékkal növelte árait a kakaó drágulása miatt, a fogyasztók viszont a megvásárolt mennyiségek csökkentésével reagáltak a lépésre.

A vállalat márciusban kénytelen volt lefelé módosítani a 2026-os organikus árbevétel-növekedési előrejelzését, így a korábbi 6–8 százalék helyett már csak 4–6 százalékos bővüléssel számol. A társaság indoklása szerint az iráni háború megdrágítja a szállítást és a csomagolást, emellett tovább rontja a fogyasztói hangulatot az Egyesült Államokban és Európában is.

Korábban éppen a prémium szegmensben tevékenykedő Lindt számított az ágazat kedvencének, miközben a tömegtermékeket gyártó Barry Callebaut értékesítését erősen megviselte a kakaó drágulása. A helyzet azonban megfordult, hiszen a kakaó árának konszolidációjával – amely a 2024. decemberi csúcshoz képest közel 60 százalékkal csökkent – a versenytársak magukhoz tértek, míg a Lindt gyengélkedik. A Morningstar elemzője rámutatott, hogy a prémium pozicionálás nem nyújt védelmet, ha az árak egyetlen év alatt 19 százalékkal emelkednek. Ez a stratégia ráadásul inkább késlelteti az értékesítési volumen helyreállítását, mivel a prémiumtermékekről lemondó vásárlók csak lassabban térnek vissza a márkához.

A befektetők egy része további kedvezőtlen fejleményektől tart. A papírok ellen felvett short pozíciók március óta több mint a duplájukra nőttek, és az elemzők is megosztottak, hiszen jelenleg öt vételi és hat eladási ajánlás van érvényben a részvényre. A Kepler Cheuvreux szakértője arra figyelmeztet, hogy a vállalat növekedése akár a 4 százalékot sem érheti el, és gyenge első féléves eredmények esetén tovább romolhatnak a cég értékeltségi mutatói.

A társaság idén összességében egy számjegyű, közepes mértékű áremelést tervez, bizonyos régiókban azonban visszavonja a korábbi drágításokat. A Lindt szóvivője közölte, hogy bár a kakaóárak csökkenése a hosszú távú beszerzési stratégia miatt csak 2027-től fejti ki hatását, Svájcban és Németországban már 2026-ban mérsékelhetik egyes termékek árát. A piacot ugyanakkor egy erős El Niño jelenség veszélye is nyugtalanítja, ami újabb áringadozásokat idézhet elő.

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