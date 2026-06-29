JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt
Üzlet

Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A svájci Lindt & Sprüngli részvényei tizenhét éve nem látott negyedéves zuhanást könyvelhetnek, mivel a fogyasztók egyre kevésbé tolerálják a megemelkedett csokoládéárakat. Úgy tűnik, hogy a vállalat stratégiája, amellyel a magas kakaóárakat egyszerűen a vásárlókra hárította át, kezdi elérni a határait - jelentette a Bloomberg.

Az aranyfóliás húsvéti nyulairól ismert vállalat részvényei a közelmúltban ugyan visszapattantak a négyéves mélypontról, ám még így is 15 százalékkal elmaradnak a március végi szinttől.

Ez a cég leggyengébb negyedéves teljesítménye a 2009-es globális pénzügyi válság óta.

0X8qDN4u

A visszaesés mögött az áll, hogy a Lindt tavaly csaknem 20 százalékkal növelte árait a kakaó drágulása miatt, a fogyasztók viszont a megvásárolt mennyiségek csökkentésével reagáltak a lépésre.

A vállalat márciusban kénytelen volt lefelé módosítani a 2026-os organikus árbevétel-növekedési előrejelzését, így a korábbi 6–8 százalék helyett már csak 4–6 százalékos bővüléssel számol. A társaság indoklása szerint az iráni háború megdrágítja a szállítást és a csomagolást, emellett tovább rontja a fogyasztói hangulatot az Egyesült Államokban és Európában is.

Még több Üzlet

Megint nőtt a feszültség Iránban, bizonytalanság a tőzsdéken

Idén is irányt mutat karbonsemlegességben a Portfolio - Figyelünk a konferenciák lábnyomára

Csoportos leépítés jön a Richternél

Korábban éppen a prémium szegmensben tevékenykedő Lindt számított az ágazat kedvencének, miközben a tömegtermékeket gyártó Barry Callebaut értékesítését erősen megviselte a kakaó drágulása. A helyzet azonban megfordult, hiszen a kakaó árának konszolidációjával – amely a 2024. decemberi csúcshoz képest közel 60 százalékkal csökkent – a versenytársak magukhoz tértek, míg a Lindt gyengélkedik. A Morningstar elemzője rámutatott, hogy a prémium pozicionálás nem nyújt védelmet, ha az árak egyetlen év alatt 19 százalékkal emelkednek. Ez a stratégia ráadásul inkább késlelteti az értékesítési volumen helyreállítását, mivel a prémiumtermékekről lemondó vásárlók csak lassabban térnek vissza a márkához.

A befektetők egy része további kedvezőtlen fejleményektől tart. A papírok ellen felvett short pozíciók március óta több mint a duplájukra nőttek, és az elemzők is megosztottak, hiszen jelenleg öt vételi és hat eladási ajánlás van érvényben a részvényre. A Kepler Cheuvreux szakértője arra figyelmeztet, hogy a vállalat növekedése akár a 4 százalékot sem érheti el, és gyenge első féléves eredmények esetén tovább romolhatnak a cég értékeltségi mutatói.

A társaság idén összességében egy számjegyű, közepes mértékű áremelést tervez, bizonyos régiókban azonban visszavonja a korábbi drágításokat. A Lindt szóvivője közölte, hogy bár a kakaóárak csökkenése a hosszú távú beszerzési stratégia miatt csak 2027-től fejti ki hatását, Svájcban és Németországban már 2026-ban mérsékelhetik egyes termékek árát. A piacot ugyanakkor egy erős El Niño jelenség veszélye is nyugtalanítja, ami újabb áringadozásokat idézhet elő.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility