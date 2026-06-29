Felmondhatja a Bosch-sal való együttműködést a Volkswagen

A Volkswagen várhatóan felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködését a Bosch autóipari beszállítóval, írta vasárnap a német Bild lap több belső forrásra hivatkozva. A döntés a német autógyártó költségcsökkentési és versenyképesség-javító intézkedéseinek részét képezi.

A két vállalat partnersége 2022-ben vette kezdetét. Ebben a Bosch a Volkswagen szoftverrészlegével, a Cariaddal közösen fejlesztette a vezetéstámogató és önvezető rendszerek szoftvereit, amelyeket a konszern összes márkájánál alkalmazni terveztek.

A Volkswagen szóvivője a megkereséseket a Cariadhoz irányította, amely egyelőre nem reagált. A Bosch a Cariaddal közösen kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a felek évek óta szorosan együttműködnek az automatizált vezetési rendszerek tömegpiaci elterjesztésén. Hozzátették, hogy rendszeresen felülvizsgálják a fejlesztési partnerséget, folyamatosan értékelve annak illeszkedését a stratégiai és technológiai céljaikhoz, valamint az aktuális piaci folyamatokhoz.

A Bild forrásai szerint a projekt mintegy másfél milliárd eurós befektetés után sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a belső értékelések ugyanis arra jutottak, hogy a kifejlesztett technológia egyelőre nem versenyképes.

A Boschsal kötött megállapodás felbontása a szerződéses feltételeknek megfelelően történne, ám a végleges lezárásra a lap szerint legkorábban hétfőn kerülhet sor. A Volkswagen a jövőben egy új partnertől szerezné be a szükséges hardvereket és szoftvereket, a kiválasztási folyamat már zajlik, az új szerződést pedig a tervek szerint szeptemberben köthetik meg.

A hírek azután láttak napvilágot, hogy pénteken arról érkeztek jelentések, miszerint a nehéz helyzetben lévő autógyártó konszern négy németországi gyárának bezárását és a leépítések felgyorsítását mérlegeli, ami akár százezer munkahely megszűnésével is járhat.

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Forrás: Reuters

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