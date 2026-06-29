Gigantikus chipoffenzívát indít Dél-Korea, masszív beruházások jönnek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Dél-Korea minden korábbinál nagyobb szabású félvezető- és mesterségesintelligencia-programot jelentett be: a következő években több mint 576 milliárd dollárnyi beruházás érkezhet az ország stratégiai technológiai ágazataiba. A terv messze túlmutat néhány új gyár felhúzásán. Szöul gyakorlatilag újrarajzolná az ország ipari térképét, miközben megpróbálja bebetonozni vezető szerepét az AI-korszak egyik legfontosabb piacán, a memóriachipeknél.

Jelentős programot jelentettek be

A bejelentést Li Dzsemjong dél-koreai elnök tette meg hétfőn, a televízióban is közvetített eseményen pedig ott volt a Samsung Electronics és az SK Hynix vezetése is. Ez már önmagában jelzi a program súlyát, a két vállalat ugyanis nemcsak Dél-Korea technológiai gerincét adja, hanem a globális memóriachip-piac legfontosabb szereplői közé tartozik.

Li szerint Dél-Koreának gyorsabban kell megerősítenie a mesterséges intelligenciához szükséges kulcsterületeket, mint bármelyik versenytársának. Az elnök három pillérről beszélt: a félvezetőkről, a fizikai mesterséges intelligenciáról és az AI-adatközpontokról. Magyarul arról, hogy Dél-Korea egyszerre akar chipeket gyártani, robotikára és ipari AI-ra építeni, valamint az ehhez szükséges számítási kapacitást is hazai bázison létrehozni.

A program legnagyobb eleme a chipgyártás bővítése.

A Samsung és az SK Hynix beszállítóikkal együtt 800 billió vont, vagyis nagyjából 518 milliárd dollárt fordítanának új dél-koreai félvezetőgyártó kapacitásokra.

A tervek szerint mindkét vállalat két-két új üzemet építene az ország délnyugati részén, Kvangdzsu és Dél-Csolla tartomány térségében. Ehhez helyi szinten további 5–20 billió vonnyi beruházás kapcsolódhat, miközben a Csungcsong régióban, Szöul közelében egy 81 billió vonos chipcsomagoló központ is létrejönne.

Több szempontból is érdekes a helyszínválasztás

A helyszínválasztást részben az indokolja, hogy Dél-Korea jelenlegi félvezetőipara erősen a szöuli agglomerációra, valamint Jongin és Pjongthek környékére koncentrálódik. Ezek a területek mára egyre komolyabb korlátokba ütköznek, legyen szó területről, áramról, vízről vagy munkaerőről. A kormány most azt próbálja elérni, hogy az új AI-korszakhoz szükséges kapacitások már ne kizárólag a túlterhelt fővárosi térségben épüljenek ki.

A gazdasági racionalitás mellett politikai dimenziója is van a tervnek. Li Dzsemjong régóta beszél arról, hogy mérsékelni kell a Szöul és a periférikus régiók közötti gazdasági különbségeket, a délnyugati chipközpont pedig ebbe a stratégiába illeszkedik. Az ellenzék szerint azonban a döntés politikailag motivált, mivel a térség hagyományosan Li egyik legerősebb bázisa. Az elnök ezt visszautasította, és a projektet nemzeti túlélési stratégiának nevezte.

Kellenek az új gyárak

A mesterséges intelligencia berobbanása teljesen átalakította a memóriachipek piacát. A korábban ciklikus, sokszor árversenybe csúszó DRAM-piac legfontosabb terméke ma már a nagy sávszélességű memória, vagyis a HBM, amely nélkül a fejlett AI-gyorsítók nem tudnának a jelenlegi tempóban működni. A HBM több DRAM-réteg egymásra építésével készül, és mára az Nvidia, a Google, a Microsoft és más nagy AI-szereplők infrastruktúrájának egyik kritikus alkatrésze lett.

Ez a váltás különösen az SK Hynixnek kedvezett. A vállalat az elmúlt évek egyik legnagyobb fordulatát produkálta: a HBM-piacon megszerzett előnye miatt az AI-boom egyik legfontosabb nyertesévé vált, részvényei meredeken emelkedtek, és a cég nemrég rövid időre a Samsungot is megelőzte piaci értékben. Ez jól mutatja, hogy a befektetők már nem egyszerű memóriachip-gyártóként tekintenek a dél-koreai cégekre,

hanem az AI-infrastruktúra kulcsszereplőiként árazzák őket.

A dél-koreai gazdaságban is látványos a fordulat. A friss előrejelzések szerint az ország exportja júniusban közel öt évtizede nem látott ütemben nőhetett, elsősorban a félvezetőszállítások megugrása miatt. A hónap első húsz napjában a chipkivitel éves alapon csaknem megháromszorozódott, és már a teljes export több mint 40 százalékát adta. Vagyis Dél-Korea számára a chipipar nem egyszerűen húzóágazat, hanem makrogazdasági stabilizátor is lett.

A program ugyanakkor komoly kockázatokat hordoz. A csúcstechnológiás félvezetőgyárak felépítése nem csak tőke kérdése. Hatalmas mennyiségű stabil áramra, vízre, fejlett logisztikára, sűrű beszállítói hálózatra és magasan képzett munkaerőre van szükség. Egy új ipari régióban ezek nem feltétlenül állnak rendelkezésre olyan gyorsan, ahogy a politikai bejelentések sugallják. Ráadásul a beruházások mérete miatt az is kockázat, hogy ha az AI-kereslet lassul, a most előrehozott kapacitásbővítések később túlkínálatot okozhatnak.

Ez a dinanika a memóriapiacon nem ismeretlen, de nagy kérdés, hogy az AI-kereslet mennyire lesz képes átírni az iparág alapvetően ciklikus jellegét.

Dél-Korea tehát egyszerre támad és védekezik. Támad, mert a globális AI-versenyben minél nagyobb szeletet akar kihasítani a félvezető- és adatközponti beruházásokból. És védekezik, mert pontosan látja, hogy a chipiparban az Egyesült Államok, Kína, Tajvan és Japán is iparpolitikai eszközökkel próbál előnyt szerezni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ