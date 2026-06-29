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Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg
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Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg

Portfolio
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A British American Tobacco (BAT) globális munkaerejének mintegy egyötödét leépíti egy átfogó költségcsökkentési és hatékonyságjavító program keretében. A 47 ezer fős állományt érintő elbocsátások részletei egy belső közleményből derültek ki - számolt be a Bloomberg.

A Dunhill cigaretták gyártója az év végéig 5500 álláshelyet szüntet meg, további 3500 munkakört pedig kiszervez a Bloomberg által megismert belső dokumentum szerint. Ezek a számok nem tartalmazzák a vállalat amerikai üzletágát, amelyet a Reynolds American leányvállalatán keresztül működtet. A folyamatban lévő átszervezés szinte minden olyan országot érint, ahol a BAT jelen van, és a társaság 2028 végéig évi 600 millió font, azaz mintegy 793 millió dollár megtakarítást irányoz elő.

A bejelentést követően a vállalat részvényárfolyama a londoni tőzsdén átmenetileg 1,9 százalékot esett, ami némileg csökkentette az év eleje óta elért csaknem 13 százalékos árfolyamnyereséget. A Barclays elemzője kiemelte, hogy bár a piac már számított a takarékossági intézkedésekre,

a létszámleépítés mértéke meglepte a befektetőket.

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A dohányipari óriásnak több piacon is a hagyományos cigaretták iránti kereslet visszaesésével kell szembenéznie, miközben jelentős összegeket kell befektetnie a kevésbé ártalmas alternatívákba. A BAT a versenytárs Philip Morris Internationalhez hasonlóan azt tervezi, hogy bevételeinek több mint fele olyan "füstmentes" termékekből származzon, mint a Vuse e-cigaretták és a Velo nikotinpárnák. Az átszervezés részeként hagyományos cigarettagyárakat is bezárnak, Dél-Afrikában például az illegális kereskedelem miatt állítják le a termelést.

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A tervezett költségcsökkentés nagyobb részét, mintegy 500 millió fontot már 2027-re realizálni szeretnék, amiben a mesterséges intelligenciának és az adatelemző eszközöknek is komoly szerepet szánnak. A BAT az Accenture tanácsadó céggel kötött megállapodást több terület, köztük a jelentős létszámot foglalkoztató ügyfélszolgálati központok kiszervezésére. Egyes feladatköröket már át is adtak az Accenture-nek az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, Costa Ricában, Mexikóban, Lengyelországban, Romániában és Malajziában, míg bizonyos pakisztáni pozíciókat a helyi Systems Ltd. technológiai vállalathoz helyeztek át.

A költségcsökkentési hullám az egész szektorra jellemző, hiszen a szintén brit Imperial Brands 2030-ig évi 320 millió fontos megtakarítást tűzött ki célul, míg a Philip Morris már túl van a 2026-ig tervezett, kétmilliárd dolláros hatékonyságnövelő programjának felén.

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