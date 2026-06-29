Idén is irányt mutat karbonsemlegességben a Portfolio - Figyelünk a konferenciák lábnyomára

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Minden vállalkozásnak, munkahelynek, eseménynek van karbonlábnyoma - így a Portfolio rendezvényei és konferenciái is károsanyag-kibocsátással járnak. A Portfolio Csoport célja, hogy ezen üzleti tevékenység ne terhelje extrán a környezetet, ezért 2026-ban is ellentételezzük a konferenciáink széndioxid-kibocsátását. A rendezvényeken keletkező ÜHG becslésében, az adminisztrációban, majd a semlegesítésben a Mitigia volt a segítségünkre.

Egy olyan időszakban, amikor a környezeti felelősségvállalás globális prioritás, a rendezvények karbonlábnyomának pontos felmérése alapvető fontosságú gyakorlattá vált. A konferenciaszezon ebben a tekintetben különös kihívást jelent, mivel több összejövetelt, kiterjedt utazásokat, fogyasztást és különböző operatív tevékenységeket foglal magában, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásához.

Azt kivitelezni, hogy egy cégnek egyáltalán ne legyen károsanyag-kibocsátása szinte lehetetlen, azonban ha egy cég felelősen működik, ma már megoldható, hogy a fennmaradó kibocsátását ellentételezze. A kibocsátások számszerűsítésével, becslésével, majd a mért kibocsátás semlegesítésével a Portfolio Csoport célja, hogy fenntartható rendezvényszervezést valósítson meg, minimalizálva ezen üzleti tevékenység ökológiai lábnyomát.

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Hogyan lehet egy konferencia kibocsátását csökkenteni, majd semlegesíteni?

Az első lépésnek mindig a kibocsátás visszafogásának kell lennie, ezt egy konferenciaszervezés esetében többek között az erőforráshasználat optimalizálása, a fenntartható utazási szokások támogatása, a hulladékok csökkentése, valamint az energiahatékony megoldások segíthetik.

A kibocsátások visszafogásában, valamint az átláthatóság megteremtésében az adatok megléte különösen fontos. Egy konferencia esetében vannak olyan statisztikák, amelyek viszonylag egyszerűen hozzáférhetők - például a résztvevői szám, a megrendelt ételmennyiség, vagy a helyszín energetikai paraméterei, - így a kibocsátások becslésénél a jelentősebb tételekről kisebb hibahatárok mellett megbizonyosodhatunk.

A konferenciák résztvevői száma, a catering és az energetikai adatok alapján, a Mitigia megbecsülte 2026 első félévében a Portfolio Konferenciák üzletág kibocsátását, ami 132 tonna CO2e volt.

A becslés után a fennmaradó kibocsátás semlegesítése következhet, amit a Portfolio a konferenciái esetében már évek óta végez. Tavalyelőtt 243,29 tonna CO2e kibocsátást generált, amit egy indiai falu világítási lehetőségeinek fejlesztésével ellentételeztük 2025-ben.

A kalkulált ÜHG-kibocsátás, - amit sokszor leegyszerűsítve karbonlábnyomnak is neveznek -, lényegében egy mutatószám, ami ez esetben egy rendezvény közvetlen és közvetett kibocsátását tonna szén-dioxid egyenértékben (tCO2e) határozza meg.

Az idei projekt

2026-ban a konferenciáink ÜHG-kibocsátásainak becslését, illetve a megvásárolt karbonkreditek adminisztrációját a Mitigia hajtotta végre, az első félévre vonatkozó karbonkreditek bejegyzésre kerültek a hiteles karbonnyilvántartásban.

Az ellentételezés most egy hazai projekt megvalósulását támogatja, ahol a körforgásos gazdasági alapelvek vannak fókuszban.

A Magyarországon két telephelyen működő Holofon Zrt. projektjének célja, hogy a beérkező műanyaghulladékból kiváló minőségű másodlagos nyersanyagot, azaz újrahasznosított műanyag (re)granulátumot állítson elő. A feldolgozóiparban ennek felhasználásával részben kiválthatók a kőolajból készülő, úgynevezett szűz műanyagok, ami jelentős energia- és alapanyag-megtakarítást eredményez, illetve elkerülhető a műanyag hulladékok elégetése vagy lerakóba kerülése és az ezzel kapcsolatos környezetterhelés. Az így elkerült CO₂-kibocsátást szigorú nemzetközi módszertanok alapján számszerűsítik és hitelesítik; ezekből keletkeznek azok a karbonkreditek, amelyeket a Portfolio a konferenciái után megvásárolt.

A projekt nagyon fontos eleme az önkéntes túlteljesítés, amellett, hogy valódi nyílt körös újrahasznosításra épül (vagyis kizárólag azok a műanyagok számolhatók el, amelyek fizikailag és jogilag is teljes átalakuláson mennek keresztül és az eljárás végén hivatalosan megszűnik a hulladékstátuszuk, és új termékek alapanyagaként kerülnek vissza a gazdaságba),

Az önkéntes túlteljesítés elve azt jelenti, hogy a karbonkredit csak abból a mennyiségből keletkezhet, amellyel az üzem igazolhatóan és önkéntesen meghaladja a jogszabályok által előírt kötelező minimum újrahasznosítási szinteket. Vagyis azért a teljesítményért, amelyet a törvény egyébként is előír, nem jár kredit.

A számítások emellett nemcsak a pozitív környezeti hatásokat veszik figyelembe, hanem minden olyan tényezőt is levonnak, amely terheli a környezetet (az üzem működésének technológiai lábnyoma, a folyamat során keletkező másodlagos hulladékok kezelése, a felhasznált adalékanyagok). A módszertan továbbá figyelembe veszi, hogy az újrahasznosított műanyag szerkezeti minősége bizonyos esetekben elmaradhat a teljesen új, szűz műanyagétól. Ezt az értékkülönbséget a végső kibocsátáscsökkentési eredményből levonják.

2026 második felében is folytatjuk a rendezvényeink felmérését, valamint a kapcsolódó Scope 3 karbonkibocsátás becslését és annak önkéntes ellentételezését a Mitigia közreműködésével.

Címlapkép forrása: Portfolio