Megint nőtt a feszültség Iránban, bizonytalanság a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,88 százalékos mínuszban áll.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,09 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,58 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,43 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren Japánból a májusi kiskereskedelmi forgalom érkezik, amely a háztartási fogyasztás és a belső kereslet erejéről ad képet. Spanyolországból a júniusi infláció előzetes értéke és a kiskereskedelmi forgalom kerül fókuszba, amelyek az euróövezet egyik legdinamikusabb gazdaságának ár- és keresleti folyamatait jelzik. Az euróövezeti lakossági és vállalati hitelállomány (és vele a pénzmennyiségi mutatók) adatai a monetáris transzmisszió és a hitelezési aktivitás állapotát mutatják, így az EKB számára is fontos jelzőszámok. Emellett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexei is jönnek, amelyek a vállalati és fogyasztói bizalom előretekintő pillanatképét adják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 23,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 51 876,11 -0,1% 0,6% 2,8% 7,9% 19,6% 50,7% S&P 500 7 354,02 0,0% -2,0% -2,2% 7,4% 19,8% 71,8% Nasdaq 29 118,24 -1,1% -4,2% -2,9% 15,3% 29,7% 103,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 69 360,88 -4,2% -2,7% 6,7% 37,8% 75,2% 138,6% Hang Seng 22 671,86 -1,8% -5,2% -11,4% -11,5% -6,8% -22,6% CSI 300 4 868,22 -3,0% -1,5% -1,6% 5,1% 23,4% -7,1% Európai részvényindexek DAX 24 671,22 -1,3% -1,3% -2,0% 0,7% 4,3% 58,1% CAC 8 384,87 -0,6% -0,4% 2,6% 2,9% 11,0% 26,6% FTSE 10 508,02 -0,2% 1,4% 0,2% 5,8% 20,3% 47,3% FTSE MIB 51 265,35 -1,0% -3,0% 2,7% 14,1% 30,3% 101,0% IBEX 19 425,3 -0,5% 0,4% 6,2% 12,2% 40,6% 113,6% Régiós részvényindexek BUX 139 790,09 0,1% 1,6% 6,8% 25,9% 43,1% 188,5% ATX 6 406,17 -1,3% -1,9% 5,0% 20,3% 47,0% 84,0% PX 2 561,1 0,2% -0,1% -0,9% -4,6% 20,2% 120,6% Magyar blue chipek OTP 45 810 -0,3% 4,2% 13,1% 30,5% 69,2% 173,5% Mol 3 668 0,5% -3,2% -4,0% 24,8% 24,3% 53,0% Richter 12 260 1,0% 4,5% 0,6% 24,3% 21,6% 54,8% Magyar Telekom 2 678 -0,5% -2,8% 3,3% 49,4% 49,9% 531,6% Nyersanyagok WTI 70,3 -3,3% -12,5% -28,0% 22,8% 5,8% -5,3% Brent 75,31 0,0% -6,4% -24,4% 23,8% 11,2% -1,3% Arany 4 080,29 1,8% -1,7% -9,5% -5,7% 22,8% 129,1% Devizák EURHUF 353,8 -0,1% 0,6% -0,6% -7,9% -11,5% 0,8% USDHUF 310,4871 -0,3% 1,3% 1,4% -5,0% -9,0% 5,7% GBPHUF 410,4800 -0,2% 1,1% -0,2% -6,8% -12,5% 0,5% EURUSD 1,1395 0,2% -0,6% -2,0% -3,0% -2,7% -4,7% USDJPY 161,6800 0,0% 0,3% 1,5% 3,1% 12,0% 46,0% GBPUSD 1,3200 0,0% -0,2% -1,9% -1,9% -3,9% -5,1% Kriptovaluták Bitcoin 60 019,38 0,5% -5,5% -20,8% -32,4% -43,9% 89,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 -0,6% -1,9% -2,8% 4,8% 3,2% 184,3% 10 éves német állampapírhozam 2,85 -0,3% -4,6% -3,6% -0,5% 11,0% -1 538,4% 10 éves magyar állampapírhozam 5,11 -0,4% -3,0% -8,5% -25,7% -28,1% 75,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: chanakon laorob