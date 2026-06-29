Megint nőtt a feszültség Iránban - Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Változás jön a Richter igazgatóságában
Távozik a Richter igazgatóságából Cserháti Péter, miután miniszteri tanácsadói felkérést kapott az egészségügyi kormányzatban – jelentette be hétfőn a gyógyszergyártó.
Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust
A Toyota globális értékesítése ismét visszaesett, miután a közel-keleti logisztikai fennakadások és a kínai piacon kialakult éles verseny már a negyedik egymást követő hónapban veti vissza a világ legnagyobb autógyártójának eladásait - tudósított a Bloomberg.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,88 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,09 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,58 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,43 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren Japánból a májusi kiskereskedelmi forgalom érkezik, amely a háztartási fogyasztás és a belső kereslet erejéről ad képet. Spanyolországból a júniusi infláció előzetes értéke és a kiskereskedelmi forgalom kerül fókuszba, amelyek az euróövezet egyik legdinamikusabb gazdaságának ár- és keresleti folyamatait jelzik. Az euróövezeti lakossági és vállalati hitelállomány (és vele a pénzmennyiségi mutatók) adatai a monetáris transzmisszió és a hitelezési aktivitás állapotát mutatják, így az EKB számára is fontos jelzőszámok. Emellett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexei is jönnek, amelyek a vállalati és fogyasztói bizalom előretekintő pillanatképét adják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 23,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 876,11
|-0,1%
|0,6%
|2,8%
|7,9%
|19,6%
|50,7%
|S&P 500
|7 354,02
|0,0%
|-2,0%
|-2,2%
|7,4%
|19,8%
|71,8%
|Nasdaq
|29 118,24
|-1,1%
|-4,2%
|-2,9%
|15,3%
|29,7%
|103,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 360,88
|-4,2%
|-2,7%
|6,7%
|37,8%
|75,2%
|138,6%
|Hang Seng
|22 671,86
|-1,8%
|-5,2%
|-11,4%
|-11,5%
|-6,8%
|-22,6%
|CSI 300
|4 868,22
|-3,0%
|-1,5%
|-1,6%
|5,1%
|23,4%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 671,22
|-1,3%
|-1,3%
|-2,0%
|0,7%
|4,3%
|58,1%
|CAC
|8 384,87
|-0,6%
|-0,4%
|2,6%
|2,9%
|11,0%
|26,6%
|FTSE
|10 508,02
|-0,2%
|1,4%
|0,2%
|5,8%
|20,3%
|47,3%
|FTSE MIB
|51 265,35
|-1,0%
|-3,0%
|2,7%
|14,1%
|30,3%
|101,0%
|IBEX
|19 425,3
|-0,5%
|0,4%
|6,2%
|12,2%
|40,6%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 790,09
|0,1%
|1,6%
|6,8%
|25,9%
|43,1%
|188,5%
|ATX
|6 406,17
|-1,3%
|-1,9%
|5,0%
|20,3%
|47,0%
|84,0%
|PX
|2 561,1
|0,2%
|-0,1%
|-0,9%
|-4,6%
|20,2%
|120,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 810
|-0,3%
|4,2%
|13,1%
|30,5%
|69,2%
|173,5%
|Mol
|3 668
|0,5%
|-3,2%
|-4,0%
|24,8%
|24,3%
|53,0%
|Richter
|12 260
|1,0%
|4,5%
|0,6%
|24,3%
|21,6%
|54,8%
|Magyar Telekom
|2 678
|-0,5%
|-2,8%
|3,3%
|49,4%
|49,9%
|531,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|70,3
|-3,3%
|-12,5%
|-28,0%
|22,8%
|5,8%
|-5,3%
|Brent
|75,31
|0,0%
|-6,4%
|-24,4%
|23,8%
|11,2%
|-1,3%
|Arany
|4 080,29
|1,8%
|-1,7%
|-9,5%
|-5,7%
|22,8%
|129,1%
|Devizák
|EURHUF
|353,8
|-0,1%
|0,6%
|-0,6%
|-7,9%
|-11,5%
|0,8%
|USDHUF
|310,4871
|-0,3%
|1,3%
|1,4%
|-5,0%
|-9,0%
|5,7%
|GBPHUF
|410,4800
|-0,2%
|1,1%
|-0,2%
|-6,8%
|-12,5%
|0,5%
|EURUSD
|1,1395
|0,2%
|-0,6%
|-2,0%
|-3,0%
|-2,7%
|-4,7%
|USDJPY
|161,6800
|0,0%
|0,3%
|1,5%
|3,1%
|12,0%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3200
|0,0%
|-0,2%
|-1,9%
|-1,9%
|-3,9%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 019,38
|0,5%
|-5,5%
|-20,8%
|-32,4%
|-43,9%
|89,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,37
|-0,6%
|-1,9%
|-2,8%
|4,8%
|3,2%
|184,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,85
|-0,3%
|-4,6%
|-3,6%
|-0,5%
|11,0%
|-1 538,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,11
|-0,4%
|-3,0%
|-8,5%
|-25,7%
|-28,1%
|75,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: chanakon laorob
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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