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Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék
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Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio
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A befektetők a nap folyamán kiemelt figyelemmel követték az iráni fejleményeket. A hétvégén a felek még újabb támadásokat hajtottak végre egymás ellen, majd vasárnap megállapodtak az ellenségeskedések felfüggesztéséről, valamint arról, hogy biztosítják a hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson. A megállapodás tartósságával kapcsolatos bizonytalanság a tőzsdei mozgásokban is visszatükröződött: az ázsiai részvénypiacok vegyesen teljesítettek, Európában iránykeresés jellemezte a kereskedést, miközben az amerikai piacokon kedvezőbb volt a hangulat, bár a technológiai szektorban továbbra is maradt a volatilitás.
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Megnyugodtak a befektetők

A hétfői kereskedésben a Dow Jones Industrial Average több mint 300 ponttal, mintegy 0,7 százalékkal emelkedett. Az S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq Composite közel 2 százalékos pluszban végzett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piaci hangulatot elsősorban a közel-keleti feszültségek enyhülése javította. A hétvégi katonai csapások után Washington és Teherán megállapodott az ellenségeskedés szüneteltetéséről, miközben az amerikai tájékoztatás szerint a Hormuzi-szoroson keresztül a kereskedelmi hajók ismét szabadon közlekedhetnek. Ez mérsékelte az energiapiaci ellátási félelmeket, bár az olajárak így is emelkedtek: a Brent 73 dollár fölé, a WTI 70 dollár fölé kapaszkodott.

A vezető részvények közül az Alphabet több mint 4 százalékkal erősödött, miután hétfőtől a Dow Jones index tagjaként kereskedik. A Google anyavállalata a Verizont váltotta a harminc blue chip részvényt tömörítő indexben.

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Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet

A Tesla részvényei szintén látványosan emelkedtek, több mint 7 százalékkal kerültek feljebb a technológiai részvények általános visszapattanásával párhuzamosan. A félvezetőszektor is fordulatot mutatott: a VanEck Semiconductor ETF több mint 3 százalékos pluszba került, miután napközben még jelentősebb mínuszban is járt.

A piacon ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosság látszik.

A mostani hét rövidített lesz az Egyesült Államokban a függetlenség napi ünnep miatt, ami alacsonyabb likviditást és a szokásosnál nagyobb árfolyammozgásokat okozhat. Emellett a negyedév vége is közeledik, ami további portfólió-átrendezéseket hozhat a nagyobb befektetőknél.

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Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében

Az Apple bejelentette, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően előbbre hozza azokat a szoftverfrissítéseket, amelyeket eddig egy-egy nagyobb iOS-verzióval egy csomagban tett közzé. A változtatást a mesterséges intelligencia által felerősített biztonsági kockázatok indokolják, a technológiai óriás szerint ugyanis le kell rövidíteni a javítások nyilvánosságra hozatala és a felhasználókhoz történő eljutása közötti időt.

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Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
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Űripari vállalat eddig a nap legnagyobb nyertese a Wall Streeten

Vegyesen teljesítenek eddig hétfőn az amerikai részvénypiacok vezető vállalatai, miközben a befektetők számos jelentős bejelentésre reagáltak - írta meg a CNBC.

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Űripari vállalat eddig a nap legnagyobb nyertese a Wall Streeten
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Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők

Lényegében változatlan szinteken zártak az európai tőzsdék hétfőn, miután a technológiai papírok erősödését ellensúlyozta az építőipari vállalatok gyengülése.

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Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők
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Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet

Hétfőn emelkedéssel kezdte a kereskedést az Alphabet árfolyama, miután a Google anyavállalata bekerült a tekintélyes Dow Jones ipari átlag indexbe, felváltva a Verizont. A technológiai óriás ezzel azonnal a részvényindex egyik legmeghatározóbb tagjává vált.

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Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet
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Eséssel zárt a magyar tőzsde

Az európai piacokon vegyes mozgások voltak ma jellemzők, a magyar tőzsde pedig az alulteljesítők között volt.

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Eséssel zárt a magyar tőzsde
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Csapkodás

Néhány perccel ezelőtt még mínuszban volt a Nasdaq, most viszont újra emelkedik az index, jelenleg 0,7 százalékos pluszban van. Az S&P 500 és a Dow is emelkedik, előbbi 0,7 százalékkal, utóbbi pedig 0,6 százalékkal.

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Elolvadt a Nasdaq emelkedése

Bár a Nasdaq kifejezetten erősen indította a mai napot, a tech-túlsúlyos index emelkedése nagyjából egy órával a nyitás után lényegében teljesen elolvadt, jelenleg már 0,1 százalékos mínuszban van a benchmark.

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Nagy fordulat a Strategy-nél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat

Michael Saylor vállalata, a Strategy alapjaiban alakította át a bitcoinstratégiáját megalapozó finanszírozási modellt. A társaság a jövőben szélesebb körű felhatalmazással rendelkezik a bitcoin értékesítésére, saját értékpapírjainak visszavásárlására, valamint a likviditás fenntartására, reagálva az éveken át tartó agresszív felhalmozást biztosító struktúrára nehezedő, egyre növekvő nyomásra - jelentette a Bloomberg.

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Nagy fordulat a Strategy-nél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat
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Erős kezdés az USA-ban

Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékot erősödött. A hangulatot támogatja, hogy az elmúlt időszakban hullámvasúton lévő tech szektor újra erőre kapott és pluszban kezdi a hetet. Az is pozitív, hogy az Egyesült Államok és Irán vasárnap megállapodtak abban, hogy felfüggesztik az ellenségeskedést, és lehetővé teszik a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson való szabad áthaladást.

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A SpaceX csak a kezdet volt, masszív részvénykibocsátások jönnek még idén

A Wall Street-i bankárok rendkívül optimistán várják 2026 hátralévő hónapjait, miután a SpaceX és a Google anyavállalata, az Alphabet példátlan méretű részvénykibocsátásokat hajtott végre. A tranzakciók volumene új csúcsot ért el, a szakemberek pedig az év második felében is élénk piacra számítanak - írta meg a Bloomberg.

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A SpaceX csak a kezdet volt, masszív részvénykibocsátások jönnek még idén
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Oldalazás Európában

Közeledünk az amerikai piacnyitáshoz, de közben Európában továbbra sincs határozott irány, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, a CAC és a FTSE 100 pedig stagnál. A magyar piac továbbra is mínuszban van, a BUX 0,5 százalékkal került lejjebb.

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Célárat emelt a JP Morgan az európai piacokra

A JP Morgan hétfőn megemelte az európai részvényindexekre vonatkozó év végi célértékeit, a vállalati eredmények erejére és a geopolitikai környezet javulására hivatkozva. A Wall Street-i brókercég a STOXX 600 referenciaindexre vonatkozó célárát 630-ról 680 pontra emelte, ami a pénteki, 635,88 pontos záróárhoz képest mintegy 7 százalékos felértékelődési potenciált jelez. Az euróövezeti részvények teljesítményét mérő MSCI Eurozone index célértékét szintén feljebb húzta, 385-ről 420 pontra.

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Célárat emelt a JP Morgan az európai piacokra
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Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg

A British American Tobacco (BAT) globális munkaerejének mintegy egyötödét leépíti egy átfogó költségcsökkentési és hatékonyságjavító program keretében. A 47 ezer fős állományt érintő elbocsátások részletei egy belső közleményből derültek ki - számolt be a Bloomberg.

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Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg
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Lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja

Lezárult a Magyar Telekom májusban meghirdetett részvény-visszavásárlási programja, a társaság pedig jelezte, hogy a még fennmaradó keret elköltését várhatóan csak 2027 tavaszán folytatja.

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Lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja
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Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt

A svájci Lindt & Sprüngli részvényei tizenhét éve nem látott negyedéves zuhanást könyvelhetnek, mivel a fogyasztók egyre kevésbé tolerálják a megemelkedett csokoládéárakat. Úgy tűnik, hogy a vállalat stratégiája, amellyel a magas kakaóárakat egyszerűen a vásárlókra hárította át, kezdi elérni a határait - jelentette a Bloomberg.

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Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt
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Az irányt keresi Európa, a magyar tőzsde esik

Továbbra sincs határozott irány a tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült.

A magyar piac eközben esik, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van. A hazai nagypapírok közül a Magyar Telekom 2,5 százalékot esett, miután a cég lezárta sajátrészvény-vásárlási programját.

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Csoportos leépítés jön a Richternél

A Richter csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte - közölte a gyógyszeripari cég hétfőn.

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Csoportos leépítés jön a Richternél
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Úgy elkapkodták Kínában a Ferrari felháborodást keltő elektromos autóját, mint a cukrot

A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában a vitatott megítélésű Luce elektromos szedánját, amelyet május végén mutattak be Rómában. A modell ottani ára 3 988 000 jüan, ami nagyjából 182 millió forintnak felel meg. Az olasz luxusmárka mindössze 88 darabot különített el a kínai piac számára, és a hírek szerint az összes példány gazdára talált már - közölte a CarNewsChina.

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Úgy elkapkodták Kínában a Ferrari felháborodást keltő elektromos autóját, mint a cukrot
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Felmondhatja a Bosch-sal való együttműködést a Volkswagen

A Volkswagen várhatóan felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködését a Bosch autóipari beszállítóval, írta vasárnap a német Bild lap több belső forrásra hivatkozva. A döntés a német autógyártó költségcsökkentési és versenyképesség-javító intézkedéseinek részét képezi.

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Felmondhatja a Bosch-sal való együttműködést a Volkswagen
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Gigantikus chipoffenzívát indít Dél-Korea, masszív beruházások jönnek

Dél-Korea minden korábbinál nagyobb szabású félvezető- és mesterségesintelligencia-programot jelentett be: a következő években több mint 576 milliárd dollárnyi beruházás érkezhet az ország stratégiai technológiai ágazataiba. A terv messze túlmutat néhány új gyár felhúzásán. Szöul gyakorlatilag újrarajzolná az ország ipari térképét, miközben megpróbálja bebetonozni vezető szerepét az AI-korszak egyik legfontosabb piacán, a memóriachipeknél.

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Gigantikus chipoffenzívát indít Dél-Korea, masszív beruházások jönnek
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Óvatos mozgások Európában

Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze is feljebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

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Esik a magyar tőzsde

Iránykereséssel indul a hét az európai tőzsdéken, a magyar piac egyelőre az alulteljesítők között van.

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Esik a magyar tőzsde
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Változás jön a Richter igazgatóságában

Távozik a Richter igazgatóságából Cserháti Péter, miután miniszteri tanácsadói felkérést kapott az egészségügyi kormányzatban – jelentette be hétfőn a gyógyszergyártó.

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Változás jön a Richter igazgatóságában
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Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust

A Toyota globális értékesítése ismét visszaesett, miután a közel-keleti logisztikai fennakadások és a kínai piacon kialakult éles verseny már a negyedik egymást követő hónapban veti vissza a világ legnagyobb autógyártójának eladásait - tudósított a Bloomberg.

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Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust
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Európában emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,88 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,09 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,58 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,43 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren Japánból a májusi kiskereskedelmi forgalom érkezik, amely a háztartási fogyasztás és a belső kereslet erejéről ad képet. Spanyolországból a júniusi infláció előzetes értéke és a kiskereskedelmi forgalom kerül fókuszba, amelyek az euróövezet egyik legdinamikusabb gazdaságának ár- és keresleti folyamatait jelzik. Az euróövezeti lakossági és vállalati hitelállomány (és vele a pénzmennyiségi mutatók) adatai a monetáris transzmisszió és a hitelezési aktivitás állapotát mutatják, így az EKB számára is fontos jelzőszámok. Emellett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexei is jönnek, amelyek a vállalati és fogyasztói bizalom előretekintő pillanatképét adják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 23,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 876,11 -0,1% 0,6% 2,8% 7,9% 19,6% 50,7%
S&P 500 7 354,02 0,0% -2,0% -2,2% 7,4% 19,8% 71,8%
Nasdaq 29 118,24 -1,1% -4,2% -2,9% 15,3% 29,7% 103,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 360,88 -4,2% -2,7% 6,7% 37,8% 75,2% 138,6%
Hang Seng 22 671,86 -1,8% -5,2% -11,4% -11,5% -6,8% -22,6%
CSI 300 4 868,22 -3,0% -1,5% -1,6% 5,1% 23,4% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 671,22 -1,3% -1,3% -2,0% 0,7% 4,3% 58,1%
CAC 8 384,87 -0,6% -0,4% 2,6% 2,9% 11,0% 26,6%
FTSE 10 508,02 -0,2% 1,4% 0,2% 5,8% 20,3% 47,3%
FTSE MIB 51 265,35 -1,0% -3,0% 2,7% 14,1% 30,3% 101,0%
IBEX 19 425,3 -0,5% 0,4% 6,2% 12,2% 40,6% 113,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 790,09 0,1% 1,6% 6,8% 25,9% 43,1% 188,5%
ATX 6 406,17 -1,3% -1,9% 5,0% 20,3% 47,0% 84,0%
PX 2 561,1 0,2% -0,1% -0,9% -4,6% 20,2% 120,6%
Magyar blue chipek              
OTP 45 810 -0,3% 4,2% 13,1% 30,5% 69,2% 173,5%
Mol 3 668 0,5% -3,2% -4,0% 24,8% 24,3% 53,0%
Richter 12 260 1,0% 4,5% 0,6% 24,3% 21,6% 54,8%
Magyar Telekom 2 678 -0,5% -2,8% 3,3% 49,4% 49,9% 531,6%
Nyersanyagok              
WTI 70,3 -3,3% -12,5% -28,0% 22,8% 5,8% -5,3%
Brent 75,31 0,0% -6,4% -24,4% 23,8% 11,2% -1,3%
Arany 4 080,29 1,8% -1,7% -9,5% -5,7% 22,8% 129,1%
Devizák              
EURHUF 353,8 -0,1% 0,6% -0,6% -7,9% -11,5% 0,8%
USDHUF 310,4871 -0,3% 1,3% 1,4% -5,0% -9,0% 5,7%
GBPHUF 410,4800 -0,2% 1,1% -0,2% -6,8% -12,5% 0,5%
EURUSD 1,1395 0,2% -0,6% -2,0% -3,0% -2,7% -4,7%
USDJPY 161,6800 0,0% 0,3% 1,5% 3,1% 12,0% 46,0%
GBPUSD 1,3200 0,0% -0,2% -1,9% -1,9% -3,9% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 60 019,38 0,5% -5,5% -20,8% -32,4% -43,9% 89,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 -0,6% -1,9% -2,8% 4,8% 3,2% 184,3%
10 éves német állampapírhozam 2,85 -0,3% -4,6% -3,6% -0,5% 11,0% -1 538,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,11 -0,4% -3,0% -8,5% -25,7% -28,1% 75,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: chanakon laorob

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