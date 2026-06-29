Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék

Megnyugodtak a befektetők
A hétfői kereskedésben a Dow Jones Industrial Average több mint 300 ponttal, mintegy 0,7 százalékkal emelkedett. Az S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq Composite közel 2 százalékos pluszban végzett.
A piaci hangulatot elsősorban a közel-keleti feszültségek enyhülése javította. A hétvégi katonai csapások után Washington és Teherán megállapodott az ellenségeskedés szüneteltetéséről, miközben az amerikai tájékoztatás szerint a Hormuzi-szoroson keresztül a kereskedelmi hajók ismét szabadon közlekedhetnek. Ez mérsékelte az energiapiaci ellátási félelmeket, bár az olajárak így is emelkedtek: a Brent 73 dollár fölé, a WTI 70 dollár fölé kapaszkodott.
A vezető részvények közül az Alphabet több mint 4 százalékkal erősödött, miután hétfőtől a Dow Jones index tagjaként kereskedik. A Google anyavállalata a Verizont váltotta a harminc blue chip részvényt tömörítő indexben.
A Tesla részvényei szintén látványosan emelkedtek, több mint 7 százalékkal kerültek feljebb a technológiai részvények általános visszapattanásával párhuzamosan. A félvezetőszektor is fordulatot mutatott: a VanEck Semiconductor ETF több mint 3 százalékos pluszba került, miután napközben még jelentősebb mínuszban is járt.
A piacon ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosság látszik.
A mostani hét rövidített lesz az Egyesült Államokban a függetlenség napi ünnep miatt, ami alacsonyabb likviditást és a szokásosnál nagyobb árfolyammozgásokat okozhat. Emellett a negyedév vége is közeledik, ami további portfólió-átrendezéseket hozhat a nagyobb befektetőknél.
Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
Az Apple bejelentette, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően előbbre hozza azokat a szoftverfrissítéseket, amelyeket eddig egy-egy nagyobb iOS-verzióval egy csomagban tett közzé. A változtatást a mesterséges intelligencia által felerősített biztonsági kockázatok indokolják, a technológiai óriás szerint ugyanis le kell rövidíteni a javítások nyilvánosságra hozatala és a felhasználókhoz történő eljutása közötti időt.
Űripari vállalat eddig a nap legnagyobb nyertese a Wall Streeten
Vegyesen teljesítenek eddig hétfőn az amerikai részvénypiacok vezető vállalatai, miközben a befektetők számos jelentős bejelentésre reagáltak - írta meg a CNBC.
Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők
Lényegében változatlan szinteken zártak az európai tőzsdék hétfőn, miután a technológiai papírok erősödését ellensúlyozta az építőipari vállalatok gyengülése.
Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet
Hétfőn emelkedéssel kezdte a kereskedést az Alphabet árfolyama, miután a Google anyavállalata bekerült a tekintélyes Dow Jones ipari átlag indexbe, felváltva a Verizont. A technológiai óriás ezzel azonnal a részvényindex egyik legmeghatározóbb tagjává vált.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Az európai piacokon vegyes mozgások voltak ma jellemzők, a magyar tőzsde pedig az alulteljesítők között volt.
Csapkodás
Néhány perccel ezelőtt még mínuszban volt a Nasdaq, most viszont újra emelkedik az index, jelenleg 0,7 százalékos pluszban van. Az S&P 500 és a Dow is emelkedik, előbbi 0,7 százalékkal, utóbbi pedig 0,6 százalékkal.
Elolvadt a Nasdaq emelkedése
Bár a Nasdaq kifejezetten erősen indította a mai napot, a tech-túlsúlyos index emelkedése nagyjából egy órával a nyitás után lényegében teljesen elolvadt, jelenleg már 0,1 százalékos mínuszban van a benchmark.
Nagy fordulat a Strategy-nél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat
Michael Saylor vállalata, a Strategy alapjaiban alakította át a bitcoinstratégiáját megalapozó finanszírozási modellt. A társaság a jövőben szélesebb körű felhatalmazással rendelkezik a bitcoin értékesítésére, saját értékpapírjainak visszavásárlására, valamint a likviditás fenntartására, reagálva az éveken át tartó agresszív felhalmozást biztosító struktúrára nehezedő, egyre növekvő nyomásra - jelentette a Bloomberg.
Erős kezdés az USA-ban
Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékot erősödött. A hangulatot támogatja, hogy az elmúlt időszakban hullámvasúton lévő tech szektor újra erőre kapott és pluszban kezdi a hetet. Az is pozitív, hogy az Egyesült Államok és Irán vasárnap megállapodtak abban, hogy felfüggesztik az ellenségeskedést, és lehetővé teszik a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson való szabad áthaladást.
A SpaceX csak a kezdet volt, masszív részvénykibocsátások jönnek még idén
A Wall Street-i bankárok rendkívül optimistán várják 2026 hátralévő hónapjait, miután a SpaceX és a Google anyavállalata, az Alphabet példátlan méretű részvénykibocsátásokat hajtott végre. A tranzakciók volumene új csúcsot ért el, a szakemberek pedig az év második felében is élénk piacra számítanak - írta meg a Bloomberg.
Oldalazás Európában
Közeledünk az amerikai piacnyitáshoz, de közben Európában továbbra sincs határozott irány, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, a CAC és a FTSE 100 pedig stagnál. A magyar piac továbbra is mínuszban van, a BUX 0,5 százalékkal került lejjebb.
Célárat emelt a JP Morgan az európai piacokra
A JP Morgan hétfőn megemelte az európai részvényindexekre vonatkozó év végi célértékeit, a vállalati eredmények erejére és a geopolitikai környezet javulására hivatkozva. A Wall Street-i brókercég a STOXX 600 referenciaindexre vonatkozó célárát 630-ról 680 pontra emelte, ami a pénteki, 635,88 pontos záróárhoz képest mintegy 7 százalékos felértékelődési potenciált jelez. Az euróövezeti részvények teljesítményét mérő MSCI Eurozone index célértékét szintén feljebb húzta, 385-ről 420 pontra.
Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg
A British American Tobacco (BAT) globális munkaerejének mintegy egyötödét leépíti egy átfogó költségcsökkentési és hatékonyságjavító program keretében. A 47 ezer fős állományt érintő elbocsátások részletei egy belső közleményből derültek ki - számolt be a Bloomberg.
Lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja
Lezárult a Magyar Telekom májusban meghirdetett részvény-visszavásárlási programja, a társaság pedig jelezte, hogy a még fennmaradó keret elköltését várhatóan csak 2027 tavaszán folytatja.
Ez egyre csúnyább, tizenhét éve nem látott zuhanásban a Lindt
A svájci Lindt & Sprüngli részvényei tizenhét éve nem látott negyedéves zuhanást könyvelhetnek, mivel a fogyasztók egyre kevésbé tolerálják a megemelkedett csokoládéárakat. Úgy tűnik, hogy a vállalat stratégiája, amellyel a magas kakaóárakat egyszerűen a vásárlókra hárította át, kezdi elérni a határait - jelentette a Bloomberg.
Az irányt keresi Európa, a magyar tőzsde esik
Továbbra sincs határozott irány a tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült.
A magyar piac eközben esik, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van. A hazai nagypapírok közül a Magyar Telekom 2,5 százalékot esett, miután a cég lezárta sajátrészvény-vásárlási programját.
Csoportos leépítés jön a Richternél
A Richter csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte - közölte a gyógyszeripari cég hétfőn.
Úgy elkapkodták Kínában a Ferrari felháborodást keltő elektromos autóját, mint a cukrot
A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában a vitatott megítélésű Luce elektromos szedánját, amelyet május végén mutattak be Rómában. A modell ottani ára 3 988 000 jüan, ami nagyjából 182 millió forintnak felel meg. Az olasz luxusmárka mindössze 88 darabot különített el a kínai piac számára, és a hírek szerint az összes példány gazdára talált már - közölte a CarNewsChina.
Felmondhatja a Bosch-sal való együttműködést a Volkswagen
A Volkswagen várhatóan felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködését a Bosch autóipari beszállítóval, írta vasárnap a német Bild lap több belső forrásra hivatkozva. A döntés a német autógyártó költségcsökkentési és versenyképesség-javító intézkedéseinek részét képezi.
Gigantikus chipoffenzívát indít Dél-Korea, masszív beruházások jönnek
Dél-Korea minden korábbinál nagyobb szabású félvezető- és mesterségesintelligencia-programot jelentett be: a következő években több mint 576 milliárd dollárnyi beruházás érkezhet az ország stratégiai technológiai ágazataiba. A terv messze túlmutat néhány új gyár felhúzásán. Szöul gyakorlatilag újrarajzolná az ország ipari térképét, miközben megpróbálja bebetonozni vezető szerepét az AI-korszak egyik legfontosabb piacán, a memóriachipeknél.
Óvatos mozgások Európában
Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze is feljebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Esik a magyar tőzsde
Iránykereséssel indul a hét az európai tőzsdéken, a magyar piac egyelőre az alulteljesítők között van.
Változás jön a Richter igazgatóságában
Távozik a Richter igazgatóságából Cserháti Péter, miután miniszteri tanácsadói felkérést kapott az egészségügyi kormányzatban – jelentette be hétfőn a gyógyszergyártó.
Bajban a Toyota, csúnyán megszenvedi a közel-keleti konfliktust
A Toyota globális értékesítése ismét visszaesett, miután a közel-keleti logisztikai fennakadások és a kínai piacon kialakult éles verseny már a negyedik egymást követő hónapban veti vissza a világ legnagyobb autógyártójának eladásait - tudósított a Bloomberg.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,88 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,09 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,58 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,43 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren Japánból a májusi kiskereskedelmi forgalom érkezik, amely a háztartási fogyasztás és a belső kereslet erejéről ad képet. Spanyolországból a júniusi infláció előzetes értéke és a kiskereskedelmi forgalom kerül fókuszba, amelyek az euróövezet egyik legdinamikusabb gazdaságának ár- és keresleti folyamatait jelzik. Az euróövezeti lakossági és vállalati hitelállomány (és vele a pénzmennyiségi mutatók) adatai a monetáris transzmisszió és a hitelezési aktivitás állapotát mutatják, így az EKB számára is fontos jelzőszámok. Emellett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexei is jönnek, amelyek a vállalati és fogyasztói bizalom előretekintő pillanatképét adják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 23,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 876,11
|-0,1%
|0,6%
|2,8%
|7,9%
|19,6%
|50,7%
|S&P 500
|7 354,02
|0,0%
|-2,0%
|-2,2%
|7,4%
|19,8%
|71,8%
|Nasdaq
|29 118,24
|-1,1%
|-4,2%
|-2,9%
|15,3%
|29,7%
|103,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 360,88
|-4,2%
|-2,7%
|6,7%
|37,8%
|75,2%
|138,6%
|Hang Seng
|22 671,86
|-1,8%
|-5,2%
|-11,4%
|-11,5%
|-6,8%
|-22,6%
|CSI 300
|4 868,22
|-3,0%
|-1,5%
|-1,6%
|5,1%
|23,4%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 671,22
|-1,3%
|-1,3%
|-2,0%
|0,7%
|4,3%
|58,1%
|CAC
|8 384,87
|-0,6%
|-0,4%
|2,6%
|2,9%
|11,0%
|26,6%
|FTSE
|10 508,02
|-0,2%
|1,4%
|0,2%
|5,8%
|20,3%
|47,3%
|FTSE MIB
|51 265,35
|-1,0%
|-3,0%
|2,7%
|14,1%
|30,3%
|101,0%
|IBEX
|19 425,3
|-0,5%
|0,4%
|6,2%
|12,2%
|40,6%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 790,09
|0,1%
|1,6%
|6,8%
|25,9%
|43,1%
|188,5%
|ATX
|6 406,17
|-1,3%
|-1,9%
|5,0%
|20,3%
|47,0%
|84,0%
|PX
|2 561,1
|0,2%
|-0,1%
|-0,9%
|-4,6%
|20,2%
|120,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 810
|-0,3%
|4,2%
|13,1%
|30,5%
|69,2%
|173,5%
|Mol
|3 668
|0,5%
|-3,2%
|-4,0%
|24,8%
|24,3%
|53,0%
|Richter
|12 260
|1,0%
|4,5%
|0,6%
|24,3%
|21,6%
|54,8%
|Magyar Telekom
|2 678
|-0,5%
|-2,8%
|3,3%
|49,4%
|49,9%
|531,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|70,3
|-3,3%
|-12,5%
|-28,0%
|22,8%
|5,8%
|-5,3%
|Brent
|75,31
|0,0%
|-6,4%
|-24,4%
|23,8%
|11,2%
|-1,3%
|Arany
|4 080,29
|1,8%
|-1,7%
|-9,5%
|-5,7%
|22,8%
|129,1%
|Devizák
|EURHUF
|353,8
|-0,1%
|0,6%
|-0,6%
|-7,9%
|-11,5%
|0,8%
|USDHUF
|310,4871
|-0,3%
|1,3%
|1,4%
|-5,0%
|-9,0%
|5,7%
|GBPHUF
|410,4800
|-0,2%
|1,1%
|-0,2%
|-6,8%
|-12,5%
|0,5%
|EURUSD
|1,1395
|0,2%
|-0,6%
|-2,0%
|-3,0%
|-2,7%
|-4,7%
|USDJPY
|161,6800
|0,0%
|0,3%
|1,5%
|3,1%
|12,0%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3200
|0,0%
|-0,2%
|-1,9%
|-1,9%
|-3,9%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 019,38
|0,5%
|-5,5%
|-20,8%
|-32,4%
|-43,9%
|89,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,37
|-0,6%
|-1,9%
|-2,8%
|4,8%
|3,2%
|184,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,85
|-0,3%
|-4,6%
|-3,6%
|-0,5%
|11,0%
|-1 538,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,11
|-0,4%
|-3,0%
|-8,5%
|-25,7%
|-28,1%
|75,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: chanakon laorob
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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