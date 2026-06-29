Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék

A hétfői kereskedésben a Dow Jones Industrial Average több mint 300 ponttal, mintegy 0,7 százalékkal emelkedett. Az S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq Composite közel 2 százalékos pluszban végzett.

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A piaci hangulatot elsősorban a közel-keleti feszültségek enyhülése javította. A hétvégi katonai csapások után Washington és Teherán megállapodott az ellenségeskedés szüneteltetéséről, miközben az amerikai tájékoztatás szerint a Hormuzi-szoroson keresztül a kereskedelmi hajók ismét szabadon közlekedhetnek. Ez mérsékelte az energiapiaci ellátási félelmeket, bár az olajárak így is emelkedtek: a Brent 73 dollár fölé, a WTI 70 dollár fölé kapaszkodott.

A vezető részvények közül az Alphabet több mint 4 százalékkal erősödött, miután hétfőtől a Dow Jones index tagjaként kereskedik. A Google anyavállalata a Verizont váltotta a harminc blue chip részvényt tömörítő indexben.

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A Tesla részvényei szintén látványosan emelkedtek, több mint 7 százalékkal kerültek feljebb a technológiai részvények általános visszapattanásával párhuzamosan. A félvezetőszektor is fordulatot mutatott: a VanEck Semiconductor ETF több mint 3 százalékos pluszba került, miután napközben még jelentősebb mínuszban is járt.

A piacon ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosság látszik.

A mostani hét rövidített lesz az Egyesült Államokban a függetlenség napi ünnep miatt, ami alacsonyabb likviditást és a szokásosnál nagyobb árfolyammozgásokat okozhat. Emellett a negyedév vége is közeledik, ami további portfólió-átrendezéseket hozhat a nagyobb befektetőknél.