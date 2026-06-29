Megtört a jég a magyar biztosításközvetítőknél, lélektani határ felett az átlagéletkor

158 milliárdos jutalékbevétel egy év alatt
Tavaly a független biztosításközvetítői szektor
158 milliárd forint jutalékbevételt realizált, ami 10,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit,
és azt jelentette, hogy 100 forintnyi (korrigált) biztosítási díjból 9 forint került tavaly hozzájuk – írtuk meg még május elején részletesen. A legnagyobb piaci szereplő, a Hungarikum Csoport teljes árbevétele tavaly 12%-kal 35,4 milliárd forintra emelkedett, erről pedig itt írtunk.
Az MNB frissített adatai alapján a biztosításközvetítéssel (is) foglalkozó intézmények száma tavaly 7%-kal 322-re csökkent, a változás mögött továbbra is az alkuszi piac állományátruházásokon alapuló koncentrációja húzódik.
Örömre ad viszont okot a piacon, hogy nem csökkent a biztosításközvetítéssel foglalkozó természetes személyek száma.
Nem csökken létszámban, de öregszik a szakma
A közvetítői létszám csökkenése 2024-ben állt meg, azóta stagnálás látsztódik, így a közvetítői tevékenységet végző természetes személyek száma a felügyelet szerint három éve változatlannak mondható. A biztosítók ügynöki hálózatában bekövetkezett 2,5%-os csökkenést a többes ügynöki és alkuszi hálózatokban végbement létszámnövekedés viszont tudta tartani, ugyanis
az alkuszi és többes ügynöki tevékenységgel foglalkozók száma még emelkedett is: 12102-ről 12492-re.
Mint az MNB is felhívta a figyelmet, a létszám stabilizálódása ugyanakkor továbbra sem járt együtt a közvetítői állomány fiatalodásával, legalábbis ami az alkuszi és ügynöki hálózatokat érinti. Az alkuszok és ügynökök körében az átlagéletkor mintegy 15 évvel több, mint a jellemzően fiatalabb korosztályt vonzó többes ügynöki modellekben.
Az alkuszok átlagéletkora most először átlépte az 50 évet.
Az elöregedéssel már több biztosítási konferencián is foglalkoztunk. A helyzet akkutságát az MNB is érzékeli, ugyanis az alábbiakat írta erről a jelentés.
A biztosításközvetítői szakma idősödése
„A közvetítők átlagéletkorának változásának eltérő mértéke az egyes tevékenységi formák adottságaiban és az azokban rejlő különbségekben keresendő, amely eltérő jellemzők az új közvetítők toborzásakor tapasztalható nehézségekben is megmutatkozik. A javadalmazási lehetőségek különbségein túl az új munkaerő kiválasztását egy jó ideje már a fiatalabb generáció munkához való hozzáállása és eltérő kommunikációs szokásai is nehezítik. A kérdéskör orvoslása ugyanakkor továbbra is akkutnak tekinthető és ezen a tevékenységi formák azon átalakulása sem változtat érdemben, amelyben a biztosítók ügynöki hálózatai alakulnak át, illetve szűnnek meg.”
Nincs drámai koncentrálódás az MNB szerint
A jelentés foglalkozik a biztosításközvetítői piac koncentrációjával is, ami a piacvezető Hungarikum terjeszkedése miatt a szektorban is folyamatosan beszédtéma.
Stratégiát váltott a Hungarikum
"Meglepő új stratégiát hirdetett a Hungarikum Alkusz, amely a kormányváltás után is kapaszkodik az állami ügyfelekbe. Sokkolóan alacsony, ötszázalékos díjazásra vállalt kötelezettséget a Mészáros Lőrinc-féle Hungarikum Alkusz az állami és fővárosi önkormányzati ügyfelek felé." - írta múlt heti cikkében a hvg.hu. Egy 2026. januári kormányhatározat megtiltotta az állami vállalatoknak a biztosítási alkuszokkal való együttműködést (kivéve ha egyedi miniszteri engedély ezt lehetővé teszi), majd február közepén ezt feloldották egy alkuszi kötelezettségvállalási nyilatkozat előírásával, amely szerint a jutalék nem haladhatja meg a 20%-ot. A Hungarikum Alkusz nagyvállalati divíziójában 20-25% az állományi aránya az állami vállalatoknak, és nyitottak arra, hogy a jövőben is kiszolgálják őket, emiatt a cégcsoport idén is két számjegyű bevételnövekedéssel tervez – válaszolta részben a Portfolio kérdésére áprilisban Keszthelyi Erik.
Az MNB azt írja, hogy
- a közvetített bruttó díjbevétel, illetve állománydíj alapján meghatározott koncentrációs mutatók csupán mérsékelt változásokat jeleztek, a koncentráció szintje összességében változatlan volt tavaly,
- az életbiztosítási ágon a Herfindahl–Hirschman-index (HHI) és a legnagyobb öt közvetítő együttes részesedését (TOP5) mérő mutatók kismértékű, de eltérő irányú változást mutattak: a TOP5 koncentrációjának trendszerű csökkenése megtört, az élet ági koncentráció továbbra is a mérsékelt tartományába esik,
- a nem‑életbiztosítási piacon a HHI és a TOP5 értékei csekély mértékű növekedést jeleztek. Az elmozdulás mértéke nem utal a piacszerkezet érdemi átalakulására, a koncentráció továbbra is alacsony szinten maradt, de a piacszerkezetet érdemben nem befolyásoló módon trendszerűen növekszik, melynek hátterében a meglévő struktúrákon belül zajló átrendeződések mellett
a független biztosításközvetítő intézmények számának alkuszi állományátruházásokkal párhuzamos csökkenése is meghúzódik.
MNB-jelentés: rohamosan hízik a magyarok pénze, de egyre több panaszuk is van
Kétszámjegyű ütemben bővült a biztosítási befektetett eszközállomány tavaly, a befektetési szolgáltatók ügyfél-értékpapírjainál és a befektetési alapkezelők által kezelt vagyon esetében is 10%-ot meghaladó növekedés történt – közölte az MNB a ma publikált, 2026-os Biztosítási, pénztári, közvetítői, tőkepiaci jelentés legfőbb eredményeit. A nyugdíjpénztári fedezeti tartalék is nőtt, a biztosítási, pénztári, tőke- és pénzpiaci szereplők, közvetítők tartalékszintje pedig megfelelő. Kockázatok jelentkezhetnek a növekvő kárráfordítás, geopolitikai bizonytalanság, iráni konfliktus miatt, a tájékoztatásban és panaszkezelésben pedig fejlődni kell – írja a jegybank. További részletek:
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