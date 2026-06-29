Úgy elkapkodták Kínában a Ferrari felháborodást keltő elektromos autóját, mint a cukrot

A piaci bevezetés idején a Ferrari részesedése éppen csökken a világ legnagyobb autópiacán, miközben megjelentek a hazai fejlesztésű kínai szupersportautók, például a Jangvang U9. Emellett a belső égésű motorral szerelt luxusautók fenntartási költségei is emelkednek Kínában, bár ez a tényező valószínűleg nem érinti érzékenyen a Ferrari célközönségét.

Érdekesség,

hogy a kínai árazás nagyjából 7 százalékkal kedvezőbb az európai, 550 000 eurós indulóárhoz képest.

Összehasonlításként a belépőszintű Amalfi az Egyesült Királyságban 202 459 fontról indul, ám a magasabb hengerűrtartalom- és luxusadó miatt Kínában már 2 598 500 jüant, vagyis 289 461 fontot kérnek érte.

Korábban olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a Luce megvásárlása egyfajta "márkahűség-teszt", amellyel a tulajdonosok gyorsabb hozzáférést kaphatnak az exkluzívabb modellekhez. A Ferrari marketingigazgatója ezt hivatalosan cáfolta, és ez a nyilatkozat várhatóan a kínai piacra is érvényes.

A helyi vetélytársak közül a legkézenfekvőbb összehasonlítás a BYD Jangvang U9 modellel adódik, amely feleannyiba kerül, gyorsabban tölthető, rövidebb idő alatt éri el a 100 km/órás sebességet, és összkerékhajtásának köszönhetően több mint 200 lóerővel nagyobb teljesítményt nyújt. Egy másik versenytárs a GAC Hiptek SSR, amelynek alapára 1 286 000 jüan, ami azt jelenti, hogy egyetlen Luce árából akár három SSR is megvásárolható. Az SSR teljesítménye és gyorsulása szintén kedvezőbb, hiszen a csúcsváltozat mindössze 1,9 másodperc alatt futja le a nulla-százas sprintet.

A Luce ugyanakkor nem klasszikus szupersportautó, hiszen a Ferrari ötüléses nagytúraautóként pozicionálja, nem pedig tisztán teljesítményorientált modellként. Bár a kínai elektromos GT-k, például a BYD Dencza Z9 GT papíron jobb műszaki adatokat mutatnak fel, a hatalmas árkülönbség miatt szinte egyáltalán nincs átfedés a vásárlói körben. Aligha valószínű, hogy a 88 kínai vevő bármelyike is komolyan fontolóra vette volna a BYD vagy a GAC modelljeit a vásárlás előtt. A státuszszimbólumok iránti igény továbbra is rendkívül erős, még ha az elmúlt években meg is indult egyfajta fokozatos elmozdulás a hazai márkák irányába.

A Luce sikere jól mutatja, hogy továbbra is létezik egy rendkívül jövedelmező piaci rés Kína szupergazdagjai körében, akik kifejezetten a vagyont és a kivételes exkluzivitást megtestesítő autókat keresik. A kínai szaksajtó találó megfogalmazása szerint a Luce nem más, mint "négymillió jüan kerekeken", amely azonnal jelzi, hogy a tulajdonosa a legfelső egy százalékhoz tartozik. A jobb műszaki adatok és a kedvezőbb árak ezeknél a vevőknél teljesen másodlagos szempontnak számítanak.

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