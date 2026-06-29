Változás jön a Richter igazgatóságában

Távozik a Richter igazgatóságából Cserháti Péter, miután miniszteri tanácsadói felkérést kapott az egészségügyi kormányzatban – jelentette be hétfőn a gyógyszergyártó.

A Richter közleménye szerint Cserháti Péter 2026. július 1-jei hatállyal mond le igazgatósági tagságáról. A döntés hátterében az áll, hogy felkérést kapott miniszteri tanácsadói feladatok ellátására az egészségügyi kormányzatban.

A vállalat a közleményben nem jelzett más személyi változást, és nem közölt információt arról sem, hogy ki veheti át Cserháti helyét az igazgatóságban.

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