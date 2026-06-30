Emelkedik a hazai blue chipek többsége

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékos pluszban van.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, a Mol árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Rába papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,2 százalékkal került lejjebb, az AutoWallis árfolyama pedig 2,4 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,82 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
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