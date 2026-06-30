Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények

Nagyot mentek a tech részvények
A kereskedési idő végéig kitartott az amerikai tőzsdék lendülete, a Dow végül 0,3 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,5 százalékot ralizott. Az elmúlt időszakban megütött chiprészvények magukra találtak, és ismét fűtötték az emelkedést a tőzsdéken.
Pluszban az USA
Kitart a jó hangulat az amerikai piacokon, a Dow 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot erősödött.
Olaszországban terjeszkedik a DH Group
A DH Group sikeresen lezárta az olaszországi Fincontatto bér- és nyugdíjfedezetű hitelezéssel foglalkozó üzletágának felvásárlását. A tranzakciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti pozícióját az olasz hitelpiacon, ami az integráció révén évente akár másfél millió eurós profitnövekedést is eredményezhet a cég számára.
Megrohamozták tőzsdét a kisbefektetők, rekordsebességgel vesznek bele az esésekbe
A lakossági befektetők rekordsebességgel vásároltak részvényeket az árfolyamesések idején 2026 első felében, derül ki Scott Rubner, a Citadel Securities elemzőjének adataiból. A kisbefektetők ráadásul az árfolyamok emelkedésekor is egyre meghatározóbb szerepet játszanak a részvénypiacon - számolt be a Bloomberg.
Emelkedés az USA-ban
Kitart a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 1,3 százalékot erősödött.
Veszélybe került a gigantikus fúzió: a brit hatóság torpedózhatja meg a Warner Bros. Discovery felvásárlását
Az Egyesült Királyság kedden bejelentette, hogy beavatkozhat a Paramount, a Skydance és a Warner Bros. Discovery tervezett, 110 milliárd dollár értékű összeolvadásába. Ez a lépés megakaszthatja a tranzakciót, amelyet az Egyesült Államok és Kína versenyhatóságai már jóváhagytak.
Erős zárás a magyar tőzsdén
Végül 0,6 százalékos pluszban fejezte be a napot a magyar tőzsde.
Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.
46 ezer forint felett az OTP!
Az imént átlépte a 46 ezer forintos szintet az OTP árfolyama, ezzel soha nem látott szintre kapaszkodott a jegyzés. A mai 1,2 százalékos emelkedéssel együtt idén már 30 százalékot menetelt a bankpapír.
Címlapkép forrása: Portfolio
Többéves rekordok dőlnek Amerikában
A mai nappal zárul az év első fele és a második negyedév is a tőzsdéken. A Dow Jones index több mint 8 százalékot emelkedett az év első hat hónapjában, ami 2021 óta a legjobb első féléves teljesítményét jelenti; akkor 12,7 százalékos pluszban zárta az időszakot. Az S&P 500 szintén több mint 8 százalékkal került feljebb az első félévben, míg
a Nasdaq ennél is jobban teljesített a maga több mint 11 százalékos emelkedésével, ilyen jó teljesítményre 2020 óta nem volt példa.
A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig több mint 21 százalékot ralizott, így 1991 első hat hónapja óta a legjobb első félévét zárhatja.
Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése
A tőzsdéken mindenki a következő nagy áttörést keresi: a következő internetet, a következő elektromos autót, a következő mesterséges intelligenciát. Csakhogy a valóban nagy befektetési sztorik nem mindig a leglátványosabb technológiai újításokból születnek. Néha éppen azokban az alapvető, szinte unalmasnak tűnő területekben rejlik a legnagyobb lehetőség, amelyek nélkül a modern gazdaság egyszerűen nem tud működni. Elemzésünkben egy ilyen, elsőre kevéssé izgalmasnak tűnő, valójában azonban világformáló megatrendet mutatunk be, amelyen a globális növekedés, az elektrifikáció, az AI-infrastruktúra és az energiaátmenet sikere is múlhat.
Fenyegető veszélyforrás a piacokon, óvatosabban nyúlnak a részvényekhez a magyar profik
Júniusban nagyot fordult a globális piaci narratíva: a közel-keleti konfliktus enyhülésével és a Hormuzi-szoros újranyitásával mérséklődtek az energiaárak és az inflációs félelmek, de a befektetők figyelme gyorsan átterelődött az AI-sztori túlfűtöttségére és a jegybanki kockázatokra – írják a legfrissebb piaci kitekintéseikben a magyar portfóliómenedzserek. A hazai alapkezelők összességében nem vonultak ki a kockázatos eszközökből, de a közös modellportfólióban már inkább óvatos átrendeződés látszik: a pénzpiaci eszközök súlya 13,2%-ra ugrott, miközben az alternatív befektetések aránya 22,4%-ra csökkent. A kötvények továbbra is a legnagyobb eszközosztályt adják 33%-os átlagos súllyal, a részvénykitettség pedig 31% körül stabilizálódott. A forint iránti korábbi lelkesedés megtorpant: a közös modellportfólióban a forintsúly 60,7%-ról 58,8%-ra mérséklődött, miközben a dollár súlya látványosan emelkedett.
Óvatos nyitás Amerikában
Vegyesen indul a nap a tengerentúlon: a Dow 0,1 százalékos eséssel, az S&P 500 pedig ugyanekkora emelkedéssel indította a napot, a Nasdaq eközben 0,4 százalékos pluszban áll.
Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre
A SpaceX történetének egyik legfontosabb mérföldköve volt a júniusi tőzsdei bevezetés, de a valódi próbatételek még csak most következnek. A következő hónapokban egymást érik azok az események, amelyek érdemben befolyásolhatják a részvények kínálatát, a közkézhányad alakulását és végső soron a részvények befektetői megítélését is. Összegyűjtöttük a teljes menetrendet, és bemutatjuk, mi várhat a SpaceX-re a következő egy évben. Erről azoknak is érdemes tudni, akik már benne vannak a sztoriban, de azoknak is, akik SpaceX-részvény vásárlásban gondolkodnak.
Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni
Óvatosabbá vált a feltörekvő piaci részvényekkel szemben a BlackRock kutatórészlege, miközben kedvezőnek ítéli meg az euróövezet rövid és középtávú államkötvényeit, írja a Bloomberg. Mindez a vállalat 2026-os év közbeni globális befektetési kitekintéséből derül ki. A világ legnagyobb vagyonkezelője szerint a feltörekvő piacokon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó koncentrációs kockázatok jelentik a legfőbb veszélyt, az euróövezeti kötvényeknél ugyanakkor eltúlzottnak tartják a kamatpályával kapcsolatos aggodalmakat.
Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget
Az autonóm mesterségesintelligencia-ágensek súlyos piaci összeomlást idézhetnek elő, ezért szigorúbb szabályozásra lehet szükség – figyelmeztetett Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke az Európai Központi Bank portugáliai, sintrai konferenciáján. Az aggodalom forrása, hogy ezek az ágensek a hasonló utasításokra nagyon hasonló módon reagálhatnak, ami feszült piaci helyzetekben jelentősen felerősítheti az árfolyam-ingadozást, írja a Bloomberg.
Szép pluszok Európában
Az európai tőzsdéken masszív pluszok látszanak, a DAX 1,4 százalékos, az FTSE-100 1,1 százalékos, a Stoxx 600 szintén 1,1 százalékos pluszban áll.
Emelkedik a hazai blue chipek többsége
Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is kis pluszban áll, a blue chipek közül csak a Telekom esik ma.
Váratlan bejelentés után száguld ez az európai részvény
Közel 25 százalékkal ugrott meg a francia Abivax biotechnológiai vállalat részvényárfolyama, miután a cég kedvező adatokat közölt a gyulladásos bélbetegségek kezelésére fejlesztett vezető gyógyszerjelöltjéről - jelentette a CNBC.
Emelkedéssel indul a nap Európában
Pozitív irányú elmozdulások vannak Európa tőzsdéin: a FTSE 100 és a CAC is 0,3 százalékos pluszban van, a DAX pedig 0,8 százalékkal került feljebb.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
A BUX index 0,2 százalékos emelkedésel kezdi a napot.
Csempészés gyanúja merült fel a befektetők kedvencénél, azonnal bezuhant a sztárrészvény
A Bloomberg beszámolója szerint a tajvani hatóságok hétfőn átkutatták a Super Micro Computer irodáit egy olyan nyomozás részeként, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat szervereinek felhasználásával Nvidia chipeket csempésztek-e Kínába. Az ügy érzékenységét az adja, hogy a fejlett amerikai AI-chipek Kínába irányuló exportját szigorú korlátozások övezik.
Erősen shortolják ezt a részvényt, de lehet, hogy nem kéne - jöhet a short squeeze?
A Pop Mart International részvényeit shortoló befektetők tovább növelik a kínai játékgyártó árfolyam-csökkenésére játszó pozícióikat, miközben a papírok közelmúltbeli erősödése egyre kockázatosabbá teszi ezeket a pesszimista fogadásokat - írta meg a CNBC.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,3 százalékot emelkedett.
- Vegyesen alakultak az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék a délutáni kereskedésben, miközben a befektetők a Wall Street előző esti emelkedését követték. Japánban a Nikkei 225 több mint 1,6 százalékkal erősödött, míg a Topix 0,9 százalékos pluszban állt. Dél-Koreában a Kospi 3,2 százalékkal ugrott meg, a technológiai fókuszú Kosdaq ugyanakkor enyhén, 0,1 százalékkal lejjebb került. Ausztráliában az S&P/ASX 200 0,1 százalékkal csökkent. Hongkongban a Hang Seng 1,2 százalékkal esett, míg a kínai szárazföldi részvényeket követő CSI 300 1,1 százalékkal emelkedett.
- Európában emelkedéssel indulhat a mai nap: a DAX 0,7 százalékkal, a CAC 0,4 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a májusi kiskereskedelmi forgalmat publikálja, amely a hazai fogyasztás és a reálbér-folyamatok egyik legfontosabb fokmérője, vele egy időben pedig az MNB a nemzetgazdaság első negyedéves pénzügyi számláit közli. A nap globálisan elsősorban az euróövezeti inflációról szól. Kínából érkeznek a hivatalos (NBS) beszerzésimenedzser-indexek feldolgozóipari és szolgáltatószektori bontásban, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és a külkereskedelmi árak, majd sorra futnak be a júniusi inflációs előzetesek: Franciaországból, a német tartományi adatok, Olaszországból, végül a német országos előzetes. Utóbbiak közvetlenül előkészítik a szerdai euróövezeti inflációs számot, így erősen mozgathatják az eurót és a kötvényhozamokat. Az Egyesült Államokból az áprilisi lakásárindexek és a májusi JOLTS álláshelyadatok érkeznek, utóbbi a munkaerőpiac feszességének kulcsmutatója, amelyet a Fed is kiemelten figyel.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 25,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 182,74
|0,6%
|0,9%
|2,3%
|8,6%
|19,1%
|52,2%
|S&P 500
|7 440,43
|1,2%
|-0,4%
|-1,8%
|8,7%
|20,5%
|73,4%
|Nasdaq
|29 774,75
|2,3%
|-1,9%
|-1,8%
|17,9%
|32,1%
|104,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 468,13
|0,2%
|-4,0%
|4,7%
|38,0%
|73,0%
|141,1%
|Hang Seng
|23 026,68
|1,6%
|-3,1%
|-8,6%
|-10,2%
|-5,2%
|-20,6%
|CSI 300
|4 926,92
|1,2%
|-2,6%
|0,7%
|6,4%
|25,6%
|-5,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 626,89
|-0,2%
|-2,0%
|-1,9%
|0,6%
|2,5%
|57,0%
|CAC
|8 367,33
|-0,2%
|-0,4%
|2,2%
|2,7%
|8,8%
|27,4%
|FTSE
|10 484,22
|-0,2%
|0,4%
|0,7%
|5,6%
|19,2%
|47,9%
|FTSE MIB
|51 163,2
|-0,2%
|-3,1%
|2,3%
|13,8%
|28,7%
|101,8%
|IBEX
|19 387,4
|-0,2%
|-0,8%
|5,6%
|12,0%
|38,8%
|117,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 082
|-0,5%
|-0,3%
|3,3%
|25,3%
|42,0%
|191,2%
|ATX
|6 351,75
|-0,8%
|-3,7%
|3,3%
|19,3%
|43,7%
|84,1%
|PX
|2 572,46
|0,4%
|-0,4%
|1,0%
|-4,2%
|20,5%
|121,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 520
|-0,6%
|1,3%
|9,5%
|29,7%
|68,0%
|179,7%
|Mol
|3 676
|0,2%
|-3,7%
|-4,6%
|25,0%
|24,4%
|54,7%
|Richter
|12 070
|-1,5%
|1,8%
|-6,0%
|22,4%
|19,4%
|52,7%
|Magyar Telekom
|2 646
|-1,2%
|-5,0%
|0,6%
|47,7%
|47,3%
|519,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|71,87
|2,2%
|-9,0%
|-21,2%
|25,5%
|7,8%
|-1,7%
|Brent
|72,01
|0,0%
|-7,7%
|-21,8%
|18,3%
|6,3%
|-4,0%
|Arany
|4 022,03
|-1,4%
|-4,2%
|-12,4%
|-7,0%
|22,9%
|128,7%
|Devizák
|EURHUF
|354,9250
|0,3%
|0,7%
|0,2%
|-7,6%
|-11,0%
|1,1%
|USDHUF
|310,7245
|0,1%
|0,9%
|2,4%
|-5,0%
|-8,7%
|5,3%
|GBPHUF
|410,8750
|0,1%
|0,6%
|0,6%
|-6,8%
|-12,0%
|0,4%
|EURUSD
|1,1423
|0,2%
|-0,2%
|-2,1%
|-2,7%
|-2,5%
|-4,1%
|USDJPY
|161,7250
|0,0%
|0,2%
|1,6%
|3,2%
|11,6%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3247
|0,4%
|-0,1%
|-1,7%
|-1,5%
|-3,4%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 163,86
|0,2%
|-5,9%
|-18,0%
|-32,2%
|-43,8%
|67,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,37
|0,0%
|-3,1%
|-1,5%
|4,8%
|2,2%
|195,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,86
|0,4%
|-3,1%
|-1,5%
|-0,1%
|10,1%
|-1 429,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,09
|-0,3%
|-3,2%
|-7,3%
|-25,9%
|-28,4%
|73,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Justin Pumfrey
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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