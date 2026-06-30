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Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények
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Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények

Portfolio
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A befektetők ma is elsősorban a közel-keleti helyzet alakulására figyeltek, hiszen Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy ma újabb amerikai–iráni egyeztetéseket tartanak Dohában. A friss diplomáciai kísérlet azt követően jön, hogy a hétvégén a két fél ismét támadásokat váltott egymással a Közel-Keleten, ami felerősítette a félelmeket a tűzszünet megingásával kapcsolatban. Emelkedést láthattunk az európai tőzsdéken és Amerikában is jó volt a hangulat; a hazai piacon az OTP új csúcsra ment ma.
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Nagyot mentek a tech részvények

A kereskedési idő végéig kitartott az amerikai tőzsdék lendülete, a Dow végül 0,3 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,5 százalékot ralizott. Az elmúlt időszakban megütött chiprészvények magukra találtak, és ismét fűtötték az emelkedést a tőzsdéken.

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Pluszban az USA

Kitart a jó hangulat az amerikai piacokon, a Dow 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot erősödött.

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Olaszországban terjeszkedik a DH Group

A DH Group sikeresen lezárta az olaszországi Fincontatto bér- és nyugdíjfedezetű hitelezéssel foglalkozó üzletágának felvásárlását. A tranzakciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti pozícióját az olasz hitelpiacon, ami az integráció révén évente akár másfél millió eurós profitnövekedést is eredményezhet a cég számára.

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Olaszországban terjeszkedik a DH Group
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Megrohamozták tőzsdét a kisbefektetők, rekordsebességgel vesznek bele az esésekbe

A lakossági befektetők rekordsebességgel vásároltak részvényeket az árfolyamesések idején 2026 első felében, derül ki Scott Rubner, a Citadel Securities elemzőjének adataiból. A kisbefektetők ráadásul az árfolyamok emelkedésekor is egyre meghatározóbb szerepet játszanak a részvénypiacon - számolt be a Bloomberg.

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Megrohamozták tőzsdét a kisbefektetők, rekordsebességgel vesznek bele az esésekbe
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Emelkedés az USA-ban

Kitart a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 1,3 százalékot erősödött.

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Veszélybe került a gigantikus fúzió: a brit hatóság torpedózhatja meg a Warner Bros. Discovery felvásárlását

Az Egyesült Királyság kedden bejelentette, hogy beavatkozhat a Paramount, a Skydance és a Warner Bros. Discovery tervezett, 110 milliárd dollár értékű összeolvadásába. Ez a lépés megakaszthatja a tranzakciót, amelyet az Egyesült Államok és Kína versenyhatóságai már jóváhagytak.

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Veszélybe került a gigantikus fúzió: a brit hatóság torpedózhatja meg a Warner Bros. Discovery felvásárlását
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Erős zárás a magyar tőzsdén

Végül 0,6 százalékos pluszban fejezte be a napot a magyar tőzsde.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!

A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.

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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
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46 ezer forint felett az OTP!

Az imént átlépte a 46 ezer forintos szintet az OTP árfolyama, ezzel soha nem látott szintre kapaszkodott a jegyzés. A mai 1,2 százalékos emelkedéssel együtt idén már 30 százalékot menetelt a bankpapír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

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Többéves rekordok dőlnek Amerikában

A mai nappal zárul az év első fele és a második negyedév is a tőzsdéken. A Dow Jones index több mint 8 százalékot emelkedett az év első hat hónapjában, ami 2021 óta a legjobb első féléves teljesítményét jelenti; akkor 12,7 százalékos pluszban zárta az időszakot. Az S&P 500 szintén több mint 8 százalékkal került feljebb az első félévben, míg

a Nasdaq ennél is jobban teljesített a maga több mint 11 százalékos emelkedésével, ilyen jó teljesítményre 2020 óta nem volt példa.

A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig több mint 21 százalékot ralizott, így 1991 első hat hónapja óta a legjobb első félévét zárhatja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése

A tőzsdéken mindenki a következő nagy áttörést keresi: a következő internetet, a következő elektromos autót, a következő mesterséges intelligenciát. Csakhogy a valóban nagy befektetési sztorik nem mindig a leglátványosabb technológiai újításokból születnek. Néha éppen azokban az alapvető, szinte unalmasnak tűnő területekben rejlik a legnagyobb lehetőség, amelyek nélkül a modern gazdaság egyszerűen nem tud működni. Elemzésünkben egy ilyen, elsőre kevéssé izgalmasnak tűnő, valójában azonban világformáló megatrendet mutatunk be, amelyen a globális növekedés, az elektrifikáció, az AI-infrastruktúra és az energiaátmenet sikere is múlhat.

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Fenyegető veszélyforrás a piacokon, óvatosabban nyúlnak a részvényekhez a magyar profik

Júniusban nagyot fordult a globális piaci narratíva: a közel-keleti konfliktus enyhülésével és a Hormuzi-szoros újranyitásával mérséklődtek az energiaárak és az inflációs félelmek, de a befektetők figyelme gyorsan átterelődött az AI-sztori túlfűtöttségére és a jegybanki kockázatokra – írják a legfrissebb piaci kitekintéseikben a magyar portfóliómenedzserek. A hazai alapkezelők összességében nem vonultak ki a kockázatos eszközökből, de a közös modellportfólióban már inkább óvatos átrendeződés látszik: a pénzpiaci eszközök súlya 13,2%-ra ugrott, miközben az alternatív befektetések aránya 22,4%-ra csökkent. A kötvények továbbra is a legnagyobb eszközosztályt adják 33%-os átlagos súllyal, a részvénykitettség pedig 31% körül stabilizálódott. A forint iránti korábbi lelkesedés megtorpant: a közös modellportfólióban a forintsúly 60,7%-ról 58,8%-ra mérséklődött, miközben a dollár súlya látványosan emelkedett.

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Fenyegető veszélyforrás a piacokon, óvatosabban nyúlnak a részvényekhez a magyar profik
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Óvatos nyitás Amerikában

Vegyesen indul a nap a tengerentúlon: a Dow 0,1 százalékos eséssel, az S&P 500 pedig ugyanekkora emelkedéssel indította a napot, a Nasdaq eközben 0,4 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre

A SpaceX történetének egyik legfontosabb mérföldköve volt a júniusi tőzsdei bevezetés, de a valódi próbatételek még csak most következnek. A következő hónapokban egymást érik azok az események, amelyek érdemben befolyásolhatják a részvények kínálatát, a közkézhányad alakulását és végső soron a részvények befektetői megítélését is. Összegyűjtöttük a teljes menetrendet, és bemutatjuk, mi várhat a SpaceX-re a következő egy évben. Erről azoknak is érdemes tudni, akik már benne vannak a sztoriban, de azoknak is, akik SpaceX-részvény vásárlásban gondolkodnak.

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Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre
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Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni

Óvatosabbá vált a feltörekvő piaci részvényekkel szemben a BlackRock kutatórészlege, miközben kedvezőnek ítéli meg az euróövezet rövid és középtávú államkötvényeit, írja a Bloomberg. Mindez a vállalat 2026-os év közbeni globális befektetési kitekintéséből derül ki. A világ legnagyobb vagyonkezelője szerint a feltörekvő piacokon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó koncentrációs kockázatok jelentik a legfőbb veszélyt, az euróövezeti kötvényeknél ugyanakkor eltúlzottnak tartják a kamatpályával kapcsolatos aggodalmakat.

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Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni
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Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget

Az autonóm mesterségesintelligencia-ágensek súlyos piaci összeomlást idézhetnek elő, ezért szigorúbb szabályozásra lehet szükség – figyelmeztetett Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke az Európai Központi Bank portugáliai, sintrai konferenciáján. Az aggodalom forrása, hogy ezek az ágensek a hasonló utasításokra nagyon hasonló módon reagálhatnak, ami feszült piaci helyzetekben jelentősen felerősítheti az árfolyam-ingadozást, írja a Bloomberg.

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Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget
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Szép pluszok Európában

Az európai tőzsdéken masszív pluszok látszanak, a DAX 1,4 százalékos, az FTSE-100 1,1 százalékos, a Stoxx 600 szintén 1,1 százalékos pluszban áll.

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Emelkedik a hazai blue chipek többsége

Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is kis pluszban áll, a blue chipek közül csak a Telekom esik ma.

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Emelkedik a hazai blue chipek többsége
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Váratlan bejelentés után száguld ez az európai részvény

Közel 25 százalékkal ugrott meg a francia Abivax biotechnológiai vállalat részvényárfolyama, miután a cég kedvező adatokat közölt a gyulladásos bélbetegségek kezelésére fejlesztett vezető gyógyszerjelöltjéről - jelentette a CNBC.

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Váratlan bejelentés után száguld ez az európai részvény
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Emelkedéssel indul a nap Európában

Pozitív irányú elmozdulások vannak Európa tőzsdéin: a FTSE 100 és a CAC is 0,3 százalékos pluszban van, a DAX pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

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Kisebb pluszban a magyar tőzsde

A BUX index 0,2 százalékos emelkedésel kezdi a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Csempészés gyanúja merült fel a befektetők kedvencénél, azonnal bezuhant a sztárrészvény

A Bloomberg beszámolója szerint a tajvani hatóságok hétfőn átkutatták a Super Micro Computer irodáit egy olyan nyomozás részeként, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat szervereinek felhasználásával Nvidia chipeket csempésztek-e Kínába. Az ügy érzékenységét az adja, hogy a fejlett amerikai AI-chipek Kínába irányuló exportját szigorú korlátozások övezik.

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Csempészés gyanúja merült fel a befektetők kedvencénél, azonnal bezuhant a sztárrészvény
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Erősen shortolják ezt a részvényt, de lehet, hogy nem kéne - jöhet a short squeeze?

A Pop Mart International részvényeit shortoló befektetők tovább növelik a kínai játékgyártó árfolyam-csökkenésére játszó pozícióikat, miközben a papírok közelmúltbeli erősödése egyre kockázatosabbá teszi ezeket a pesszimista fogadásokat - írta meg a CNBC.

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Erősen shortolják ezt a részvényt, de lehet, hogy nem kéne - jöhet a short squeeze?
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Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,3 százalékot emelkedett.
  • Vegyesen alakultak az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék a délutáni kereskedésben, miközben a befektetők a Wall Street előző esti emelkedését követték. Japánban a Nikkei 225 több mint 1,6 százalékkal erősödött, míg a Topix 0,9 százalékos pluszban állt. Dél-Koreában a Kospi 3,2 százalékkal ugrott meg, a technológiai fókuszú Kosdaq ugyanakkor enyhén, 0,1 százalékkal lejjebb került. Ausztráliában az S&P/ASX 200 0,1 százalékkal csökkent. Hongkongban a Hang Seng 1,2 százalékkal esett, míg a kínai szárazföldi részvényeket követő CSI 300 1,1 százalékkal emelkedett.
  • Európában emelkedéssel indulhat a mai nap: a DAX 0,7 százalékkal, a CAC 0,4 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a májusi kiskereskedelmi forgalmat publikálja, amely a hazai fogyasztás és a reálbér-folyamatok egyik legfontosabb fokmérője, vele egy időben pedig az MNB a nemzetgazdaság első negyedéves pénzügyi számláit közli. A nap globálisan elsősorban az euróövezeti inflációról szól. Kínából érkeznek a hivatalos (NBS) beszerzésimenedzser-indexek feldolgozóipari és szolgáltatószektori bontásban, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és a külkereskedelmi árak, majd sorra futnak be a júniusi inflációs előzetesek: Franciaországból, a német tartományi adatok, Olaszországból, végül a német országos előzetes. Utóbbiak közvetlenül előkészítik a szerdai euróövezeti inflációs számot, így erősen mozgathatják az eurót és a kötvényhozamokat. Az Egyesült Államokból az áprilisi lakásárindexek és a májusi JOLTS álláshelyadatok érkeznek, utóbbi a munkaerőpiac feszességének kulcsmutatója, amelyet a Fed is kiemelten figyel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 25,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 182,74 0,6% 0,9% 2,3% 8,6% 19,1% 52,2%
S&P 500 7 440,43 1,2% -0,4% -1,8% 8,7% 20,5% 73,4%
Nasdaq 29 774,75 2,3% -1,9% -1,8% 17,9% 32,1% 104,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 468,13 0,2% -4,0% 4,7% 38,0% 73,0% 141,1%
Hang Seng 23 026,68 1,6% -3,1% -8,6% -10,2% -5,2% -20,6%
CSI 300 4 926,92 1,2% -2,6% 0,7% 6,4% 25,6% -5,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 626,89 -0,2% -2,0% -1,9% 0,6% 2,5% 57,0%
CAC 8 367,33 -0,2% -0,4% 2,2% 2,7% 8,8% 27,4%
FTSE 10 484,22 -0,2% 0,4% 0,7% 5,6% 19,2% 47,9%
FTSE MIB 51 163,2 -0,2% -3,1% 2,3% 13,8% 28,7% 101,8%
IBEX 19 387,4 -0,2% -0,8% 5,6% 12,0% 38,8% 117,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 082 -0,5% -0,3% 3,3% 25,3% 42,0% 191,2%
ATX 6 351,75 -0,8% -3,7% 3,3% 19,3% 43,7% 84,1%
PX 2 572,46 0,4% -0,4% 1,0% -4,2% 20,5% 121,3%
Magyar blue chipek              
OTP 45 520 -0,6% 1,3% 9,5% 29,7% 68,0% 179,7%
Mol 3 676 0,2% -3,7% -4,6% 25,0% 24,4% 54,7%
Richter 12 070 -1,5% 1,8% -6,0% 22,4% 19,4% 52,7%
Magyar Telekom 2 646 -1,2% -5,0% 0,6% 47,7% 47,3% 519,7%
Nyersanyagok              
WTI 71,87 2,2% -9,0% -21,2% 25,5% 7,8% -1,7%
Brent 72,01 0,0% -7,7% -21,8% 18,3% 6,3% -4,0%
Arany 4 022,03 -1,4% -4,2% -12,4% -7,0% 22,9% 128,7%
Devizák              
EURHUF 354,9250 0,3% 0,7% 0,2% -7,6% -11,0% 1,1%
USDHUF 310,7245 0,1% 0,9% 2,4% -5,0% -8,7% 5,3%
GBPHUF 410,8750 0,1% 0,6% 0,6% -6,8% -12,0% 0,4%
EURUSD 1,1423 0,2% -0,2% -2,1% -2,7% -2,5% -4,1%
USDJPY 161,7250 0,0% 0,2% 1,6% 3,2% 11,6% 46,4%
GBPUSD 1,3247 0,4% -0,1% -1,7% -1,5% -3,4% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 60 163,86 0,2% -5,9% -18,0% -32,2% -43,8% 67,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 0,0% -3,1% -1,5% 4,8% 2,2% 195,1%
10 éves német állampapírhozam 2,86 0,4% -3,1% -1,5% -0,1% 10,1% -1 429,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,09 -0,3% -3,2% -7,3% -25,9% -28,4% 73,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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