Iránra szegeződik a befektetők szeme - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,3 százalékot emelkedett.

Vegyesen alakultak az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék a délutáni kereskedésben, miközben a befektetők a Wall Street előző esti emelkedését követték. Japánban a Nikkei 225 több mint 1,6 százalékkal erősödött, míg a Topix 0,9 százalékos pluszban állt. Dél-Koreában a Kospi 3,2 százalékkal ugrott meg, a technológiai fókuszú Kosdaq ugyanakkor enyhén, 0,1 százalékkal lejjebb került. Ausztráliában az S&P/ASX 200 0,1 százalékkal csökkent. Hongkongban a Hang Seng 1,2 százalékkal esett, míg a kínai szárazföldi részvényeket követő CSI 300 1,1 százalékkal emelkedett.

Európában emelkedéssel indulhat a mai nap: a DAX 0,7 százalékkal, a CAC 0,4 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a májusi kiskereskedelmi forgalmat publikálja, amely a hazai fogyasztás és a reálbér-folyamatok egyik legfontosabb fokmérője, vele egy időben pedig az MNB a nemzetgazdaság első negyedéves pénzügyi számláit közli. A nap globálisan elsősorban az euróövezeti inflációról szól. Kínából érkeznek a hivatalos (NBS) beszerzésimenedzser-indexek feldolgozóipari és szolgáltatószektori bontásban, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és a külkereskedelmi árak, majd sorra futnak be a júniusi inflációs előzetesek: Franciaországból, a német tartományi adatok, Olaszországból, végül a német országos előzetes. Utóbbiak közvetlenül előkészítik a szerdai euróövezeti inflációs számot, így erősen mozgathatják az eurót és a kötvényhozamokat. Az Egyesült Államokból az áprilisi lakásárindexek és a májusi JOLTS álláshelyadatok érkeznek, utóbbi a munkaerőpiac feszességének kulcsmutatója, amelyet a Fed is kiemelten figyel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 25,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 52 182,74 0,6% 0,9% 2,3% 8,6% 19,1% 52,2% S&P 500 7 440,43 1,2% -0,4% -1,8% 8,7% 20,5% 73,4% Nasdaq 29 774,75 2,3% -1,9% -1,8% 17,9% 32,1% 104,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 69 468,13 0,2% -4,0% 4,7% 38,0% 73,0% 141,1% Hang Seng 23 026,68 1,6% -3,1% -8,6% -10,2% -5,2% -20,6% CSI 300 4 926,92 1,2% -2,6% 0,7% 6,4% 25,6% -5,1% Európai részvényindexek DAX 24 626,89 -0,2% -2,0% -1,9% 0,6% 2,5% 57,0% CAC 8 367,33 -0,2% -0,4% 2,2% 2,7% 8,8% 27,4% FTSE 10 484,22 -0,2% 0,4% 0,7% 5,6% 19,2% 47,9% FTSE MIB 51 163,2 -0,2% -3,1% 2,3% 13,8% 28,7% 101,8% IBEX 19 387,4 -0,2% -0,8% 5,6% 12,0% 38,8% 117,5% Régiós részvényindexek BUX 139 082 -0,5% -0,3% 3,3% 25,3% 42,0% 191,2% ATX 6 351,75 -0,8% -3,7% 3,3% 19,3% 43,7% 84,1% PX 2 572,46 0,4% -0,4% 1,0% -4,2% 20,5% 121,3% Magyar blue chipek OTP 45 520 -0,6% 1,3% 9,5% 29,7% 68,0% 179,7% Mol 3 676 0,2% -3,7% -4,6% 25,0% 24,4% 54,7% Richter 12 070 -1,5% 1,8% -6,0% 22,4% 19,4% 52,7% Magyar Telekom 2 646 -1,2% -5,0% 0,6% 47,7% 47,3% 519,7% Nyersanyagok WTI 71,87 2,2% -9,0% -21,2% 25,5% 7,8% -1,7% Brent 72,01 0,0% -7,7% -21,8% 18,3% 6,3% -4,0% Arany 4 022,03 -1,4% -4,2% -12,4% -7,0% 22,9% 128,7% Devizák EURHUF 354,9250 0,3% 0,7% 0,2% -7,6% -11,0% 1,1% USDHUF 310,7245 0,1% 0,9% 2,4% -5,0% -8,7% 5,3% GBPHUF 410,8750 0,1% 0,6% 0,6% -6,8% -12,0% 0,4% EURUSD 1,1423 0,2% -0,2% -2,1% -2,7% -2,5% -4,1% USDJPY 161,7250 0,0% 0,2% 1,6% 3,2% 11,6% 46,4% GBPUSD 1,3247 0,4% -0,1% -1,7% -1,5% -3,4% -4,2% Kriptovaluták Bitcoin 60 163,86 0,2% -5,9% -18,0% -32,2% -43,8% 67,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 0,0% -3,1% -1,5% 4,8% 2,2% 195,1% 10 éves német állampapírhozam 2,86 0,4% -3,1% -1,5% -0,1% 10,1% -1 429,8% 10 éves magyar állampapírhozam 5,09 -0,3% -3,2% -7,3% -25,9% -28,4% 73,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

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