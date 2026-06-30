Itt a történelmi csúcs az OTP-nél!

A mai nappal zárul az év első fele és a második negyedév is a tőzsdéken. A Dow Jones index több mint 8 százalékot emelkedett az év első hat hónapjában, ami 2021 óta a legjobb első féléves teljesítményét jelenti; akkor 12,7 százalékos pluszban zárta az időszakot. Az S&P 500 szintén több mint 8 százalékkal került feljebb az első félévben, míg

a Nasdaq ennél is jobban teljesített a maga több mint 11 százalékos emelkedésével, ilyen jó teljesítményre 2020 óta nem volt példa.

A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig több mint 21 százalékot ralizott, így 1991 első hat hónapja óta a legjobb első félévét zárhatja.