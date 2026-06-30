Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét

A mai nappal Kármán Andrán pénzügyminiszter felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint - átmenetileg - a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.
Guller Zoltán az elmúlt évtizedben az állami gazdaságirányítás egyik látványos háttéremberéből lett ismert közszereplő. 2010–2011-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dolgozott főosztályvezetőként, majd 2012-től a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumi elnöke lett. Igazán ismertté azonban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél vált: 2016-tól 2022-ig az MTÜ vezérigazgatója volt, később az ügynökség igazgatósági elnökeként maradt a turizmus egyik meghatározó állami szereplője.
A neve főként a magyar turizmus állami átszervezésével, a Kisfaludy-programmal és a turisztikai támogatások körüli vitákkal kapcsolatban került be a hírekbe.
2025 márciusában újabb fontos pozíciót kapott: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezte ki, miközben az MTÜ-ben betöltött szerepe is megmaradt.
Így Guller máig egyszerre kötődött a turizmushoz és az egyik legnagyobb állami vállalathoz, ami miatt a kormányzati gazdaságpolitika és a közpénzek felhasználása szempontjából is fontos szereplő volt.
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