Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét

Kármán András pénzügyminiszter a mai nappal felmentette Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról, amelyet mindössze 2025 márciusa óta töltött be. A vállalatot átmenetileg Pozsgai Balázs Attila gazdasági igazgató vezeti. Guller Zoltán korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójaként és igazgatósági elnökeként vált ismertté, neve a turizmus állami átszervezéséhez és a Kisfaludy-programhoz kötődik. Felmentésének okairól egyelőre nem közöltek részleteket.

A mai nappal Kármán Andrán pénzügyminiszter felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint - átmenetileg - a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Guller Zoltán az elmúlt évtizedben az állami gazdaságirányítás egyik látványos háttéremberéből lett ismert közszereplő. 2010–2011-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dolgozott főosztályvezetőként, majd 2012-től a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumi elnöke lett. Igazán ismertté azonban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél vált: 2016-tól 2022-ig az MTÜ vezérigazgatója volt, később az ügynökség igazgatósági elnökeként maradt a turizmus egyik meghatározó állami szereplője.

A neve főként a magyar turizmus állami átszervezésével, a Kisfaludy-programmal és a turisztikai támogatások körüli vitákkal kapcsolatban került be a hírekbe.

2025 márciusában újabb fontos pozíciót kapott: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezte ki, miközben az MTÜ-ben betöltött szerepe is megmaradt.

Így Guller máig egyszerre kötődött a turizmushoz és az egyik legnagyobb állami vállalathoz, ami miatt a kormányzati gazdaságpolitika és a közpénzek felhasználása szempontjából is fontos szereplő volt.

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