Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?

A szakértők szerint az uniós források és a banki finanszírozás új lendületet adhatnak a beruházásoknak, de a vállalkozásoknak nem érdemes kivárniuk, már most fel kell készülniük a pályázatokra, a piaci alapúbb finanszírozási környezetre, valamint a digitalizáció, az AI és a hatékonyságjavítás kényszerére - hangzott el a Debrecen Economic Forum előadásain és kerekasztal-beszélgetésein.

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Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi régiójának vezetője a konferencián hangsúlyozta: a bankrendszer készen áll a kkv-k finanszírozására, legyen szó saját erő kiegészítéséről, forgóeszköz-finanszírozásról vagy beruházási hitelekről, az elmúlt időszakban azonban

nem a hitelkínálat, hanem sokkal inkább a vállalkozói kereslet volt visszafogott.

A videóinterjúban a szakértő kiemelte, hogy a gazdasági stabilitás és a kiszámíthatóság mellett a várható támogatások szintén új lehetőségeket nyithatnak meg a kis- és középvállalkozások előtt. Úgy tűnik, hogy a kkv-k számára ismét érkezhetnek források, amelyek segítségével további beruházásokat tudnak megvalósítani. Ezek a támogatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalkozások fejlesszék kapacitásaikat, bővítsék működésüket, és erősebben bekapcsolódjanak a gazdasági folyamatokba.

A támogatott hitelek ugyanakkor várhatóan már nem lesznek olyan mértékben jelen a magyar gazdaságban, mint ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk.

Barkó József, forrás: Portfolio

Fontos lenne, hogy ezek kivezetése fokozatosan történjen, mert így a vállalkozásoknak elegendő idejük maradna alkalmazkodni a megváltozó kamatkörnyezethez. Ha a kormányzat képes fenntartani a fegyelmezett költségvetési politikát, és a kamatok fokozatosan közelednek az eurózóna kamatszintjéhez, akkor idővel a kamattámogatott hitelek szerepe is mérséklődhet. Ebben az esetben a vállalkozások finanszírozása piaci alapon is könnyebben megvalósulhat" - ismertette a kilátásokat Barkó József.

Összességében tehát a stabil gazdasági környezet, az uniós források, az állami beruházások és a célzott támogatások együttesen jelentős lehetőséget teremthetnek a kkv-szektor számára.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio