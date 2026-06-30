Korszakalkotó változás kapujában az internet: kínai fejlesztők érték el, hogy üveg helyett levegőben száguldjanak az adatok

A projektben a China Telecom, a Jangce Optikai Szál és Kábel, valamint a Dekoli vett részt egy fejlett optikaikábel-technológiákra fókuszáló nemzeti kutatási program keretében. A tesztet a világ leghosszabb kereskedelmi, határokon átnyúló üreges magvú optikai kábelén végezték el. Az optimalizált rendszerrel mintegy
206 kilométeren (körülbelül 128 mérföldön) keresztül – jelerősítő alkalmazása nélkül – 51,3 Tb/s összkapacitást értek el, ami új viszonyítási pontot jelent a nagy távolságú és nagy kapacitású adatátvitelben.
A hagyományos optikai kábelektől eltérően, amelyek tömör üvegen keresztül vezetik a fényt, az üreges magvú szál levegőben továbbítja azt. Ez az alapvetően eltérő kialakítás jelentősen csökkenti a jelkésleltetést és növeli az átviteli kapacitást, így hatékonyan orvosolja a hagyományos szálak fő korlátait. Mindezek miatt az üreges magvú szálat egyre inkább a következő generációs optikai hálózatok legígéretesebb technológiájának tekintik, különösen a gerinchálózatok és a nagy adatközpontok esetében.
A kutatócsoport sikeresen megoldotta a nagy teljesítményű jelátvitel problémáját egy valós üreges magvú hálózatban, amit korábban még nem sikerült megvalósítani. A stabil, nagy sebességű működés laboratóriumon kívüli igazolása egyértelműen megerősítette a technológia gyakorlati életképességét.
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