Megnyílt Budapest egyik legnagyobb napelemparkja egy belvárosi pláza tetején

A fenntarthatóság nem csak az új épületek kiváltsága, egy meglévő, évtizedek óta működő városi épület is átalakítható úgy, hogy megfeleljen a mai környezeti, üzleti és városi elvárásoknak. A fejlesztések nem egyetlen nagy beruházásból álltak, hanem egy több éven átívelő stratégia mentén kialakított egymást erősítő lépésekből, műszaki korszerűsítésből, okos üzemeltetésből, megújuló energiahasználatból és természetalapú megoldásokból.
A Westendben létrejött fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, a hatásuk azonban több területen is érezhető, a hatékonyabb energiafelhasználásban, korszerűbb működésben. A fenntarthatósági programok célja az volt, hogy az épületegyüttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. A környezeti teher és az üzemeltetési költségek csökkentése mellett az ingatlan hosszú távú értékét, ellenálló képességét és finanszírozhatóságát is jelentősen befolyásolhatják a korszerűsítés eredményei.
A 27 éves Westendnek mostanra 81 százalékkal alacsonyabbá vált a karbonkibocsátása 2019-hez képest.
A tetőre telepített 6500 négyzetméteres napelempark a Gránit Pólus közleménye alapján Budapest legnagyobbja jelenleg.
Az üzemeltetési adatok alapján évente 17,5 GWh zöld energia támogatja az épület működését és 40 százalékkal alacsonyabbá vált az energiafogyasztása a korszerű, mesterséges intelligencia által támogatott épületüzemeltetési megoldásoknak köszönhetően.
A tetőn működő napelempark helyben termel zöld energiát, de emellett a bevásárlóközpont Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárolt megújuló energiát is használ.
Ez a két megoldás együtt biztosítja, hogy az épületegyüttes működéséhez felhasznált energia 80 százaléka megújuló forrásból származzon.
A fenntartható működés nemcsak azon múlik, honnan érkezik az energia, hanem azon is, hogyan használja fel az épület. Ennek megfelelően korszerűsítették a fűtési és hűtési rendszereket, új kazánokat, lifteket és LED-világítást telepítettek, valamint mesterséges intelligenciára épülő épületfelügyeleti rendszert vezettek be. Ez a rendszer külső és belső paraméterek mentén folyamatosan figyeli többek között az épület működését és az időjárási körülményeket, majd ezek alapján optimalizálja az energiafelhasználást.
Az épületegyüttesnél autómegosztó helyek, kerékpártárolók, rolleres parkolók, MOL Bubi-állomások és zöld energiával működő elektromosautó-töltők is elérhetők, utóbbiból egész pontosan 42 darab található a parkolóházban.
Ezeken túl, az 1,5 hektáros tetőkert több száz növeénynek ad otthont, a zöldfelülete pedig 2026-ban közel 1000 négyzetméterrel fog bővülni. A kertben a szivacsváros-koncepció alapján olyan biodiverz, beporzóbarát növénytársulások kapnak helyet, amelyek jobban alkalmazkodnak a szélsőségesebb városi klímához. A megújított tetőkert segíti a csapadékvíz helyben tartását, mérsékli a vízfelhasználást, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a városi hőszigethatás csökkentéséhez - írják a közleményben.
Címlapkép forrása: Gránit Pólus/PETER JEKKEN
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