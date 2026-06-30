Milliárdos tőkeemelés jön, teljesen magyar kézbe kerül a Colt

Kötelező erejű Term Sheet-et írt alá a 4iG többségi közvetett leányvállalata, az N7 Defence Holding Zrt. a kisebbségi tulajdonban lévő Colt CZ Hungary tőkehelyzetének rendezéséről, tulajdonosi szerkezetének átalakításáról – derül ki a 4iG BÉT-en publikált közleményéből.
A Colt CZ Hungary Zrt.-ben jelenleg a Colt CZ Group International 51 százalékos, míg az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Term Sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary Zrt.-ben. A megállapodás azt is rögzíti, hogy az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International 51 százalékos részesedését a Colt CZ Hungary Zrt.-ben.
A tranzakció zárása esetén az N7 Defence Holding Zrt. a Colt CZ Hungary Zrt.kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik.
A tranzakció zárása a felek által megkötendő végleges részvény-adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesülésétől függ, különösen a szükséges versenyhatósági és egyéb hatósági engedélyek megszerzésétől. A felek szándéka szerint a végleges részvény-adásvételi szerződést a Term Sheet aláírását követő 45 napon belül kötik meg.
A Term Sheet azt is rögzíti, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek részeként a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak.
Az N7 Defence Holding számára a tranzakció a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait teremtheti meg azzal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség - áll a 4iG közleményében.
Címlapkép forrása: Colt
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