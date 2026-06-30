Nem csak a gáz ára számít: így kerülhet többe a vállalatok energiafelhasználása

A magyarországi gázszámlák tartalma az elmúlt közel két évtizedben, a közüzemi rendszerből a versenypiaci földgázellátás felé tartó átmenettel együtt sokat változott. A számlakép ma már szigorúan szabályozott:

meg kell felelnie a számviteli és gázellátási előírásoknak, emellett az energiahivatal is felügyeli, hogy a kötelező tartalmi elemek szerepeljenek rajta.

Fodor Imre szerint a számlák alapvetően részletesek és értelmezhetők, ugyanakkor a felhasználói elégedettséget leginkább nem a forma, hanem a végösszeg határozza meg.

Hogyan áll össze?

A legfontosabb tételek között a gázdíj, a rendszerhasználati díj, valamint az adójellegű elemek szerepelnek, a gázpiacon pedig megjelenik az MSZKSZ-díj is, amely a biztonsági készletezéshez kapcsolódik. A villamosenergia-számlához képest fontos különbség, hogy a földgáznál a kereskedő intézi és számlázza tovább a rendszerhasználati díjat is, vagyis az ügyfél jellemzően egy kézben látja a kereskedelmi és hálózati tételeket.

A vállalati ügyfelek számára a legnagyobb mozgástér nem feltétlenül a számla utólagos vitatásában, hanem a fogyasztás és a szerződéses feltételek előzetes optimalizálásában van. A földgáz esetében a rendszerhasználati díj részben a lekötött kapacitástól, részben a ténylegesen felhasznált mennyiségtől függ. Ez azt jelenti, hogy

egy ipari vagy üzleti fogyasztónak érdemes pontosan ismernie a berendezései teljesítményét és fogyasztási profilját,

mert a túl magas lekötés felesleges költséget okozhat, a kapacitás túllépése viszont büntetőtétellel járhat.

Ugyanilyen fontos a tervezett éves vagy havi mennyiség pontos becslése is: minél szűkebb toleranciasávot tud vállalni egy cég, annál kedvezőbb árat érhet el, míg a nagyobb rugalmasság felárat jelenthet. A 2022-es energiaválság ebből a szempontból fordulópont volt, mert sok vállalkozást rákényszerített arra, hogy mélyebben foglalkozzon a földgázfelhasználásával. A megtakarítás tehát nemcsak technológiai beruházásokból, hanem jobb fogyasztástervezésből, pontosabb kapacitáslekötésből és tudatosabb szerződésválasztásból is adódhat.

A gázár változásának számlában való megjelenése attól függ, hogy a vállalkozás fix vagy indexált áras szerződést kötött. A fix ár kiszámíthatóságot ad, ezért kényelmes megoldás lehet azoknak a cégeknek, amelyek nem akarnak napi piaci mozgásokat követni, vagy amelyeknek a termékárazásában kulcskérdés az előre tervezhető energiaköltség. Ennek azonban ára van, hiszen a kereskedő viseli és árazza be a kockázatot.

Egyre csökkenő piac

A jövőben a számlázási folyamatokat a mesterséges intelligencia is egyszerűbbé és hibamentesebbé teheti, de a számla kötelező tartalmi elemei továbbra is szabályozottak maradnak. Közben

a földgázpiac fokozatosan zsugorodik: a vállalatok és kisebb fogyasztók egyre inkább keresik a földgázkitettség csökkentésének módját,

például hatékonyabb technológiákkal vagy hőszivattyús rendszerekkel. A teljes kiváltás azonban nem minden iparágban reális, különösen ott nem, ahol a földgáz rugalmas, gyorsan szabályozható energiaforrásként továbbra is nélkülözhetetlen lehet.

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Címlapkép forrása: Portfolio