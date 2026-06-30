Olaszországban terjeszkedik a DH Group

A DH Group sikeresen lezárta az olaszországi Fincontatto bér- és nyugdíjfedezetű hitelezéssel foglalkozó üzletágának felvásárlását. A tranzakciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti pozícióját az olasz hitelpiacon, ami az integráció révén évente akár másfél millió eurós profitnövekedést is eredményezhet a cég számára.

A korábban, 2026 májusában bejelentett ügylet hivatalos zárásával a DH Group által irányított Hgroup S.p.A. százszázalékos tulajdonrészt szerzett a nápolyi székhelyű Fincontatto Mediazione Creditizia S.r.l. társaságban, amelybe a felvásárolt üzletágat még a tranzakciót megelőzően átruházták.

A megállapodás valamennyi előfeltétele teljesült, beleértve az üzleti tevékenység új cégbe történő kiszervezéséhez szükséges technikai lépéseket is. A DH Group a teljes vételárat készpénzben egyenlítette ki a zárás napján.

A felvásárlás révén a vállalatcsoport tovább mélyíti jelenlétét az olaszországi bér- és nyugdíjfedezetű hitelek piacán. A pénzügyi várakozások szerint a megszerzett üzletág önmagában is mintegy egymillió eurós éves EBITDA-t, azaz kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredményt képes kitermelni. Az integrációból származó gazdasági előnyöknek és szinergiáknak köszönhetően azonban

a tranzakció éves szinten legalább másfél millió euróval járulhat hozzá a DH Group eredményességéhez.

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