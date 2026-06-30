ÉLŐ  30'
CIV
Elefántcsontpart 0 0 Norvégia
NOR
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Olaszországban terjeszkedik a DH Group
Üzlet

Olaszországban terjeszkedik a DH Group

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A DH Group sikeresen lezárta az olaszországi Fincontatto bér- és nyugdíjfedezetű hitelezéssel foglalkozó üzletágának felvásárlását. A tranzakciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti pozícióját az olasz hitelpiacon, ami az integráció révén évente akár másfél millió eurós profitnövekedést is eredményezhet a cég számára.

A korábban, 2026 májusában bejelentett ügylet hivatalos zárásával a DH Group által irányított Hgroup S.p.A. százszázalékos tulajdonrészt szerzett a nápolyi székhelyű Fincontatto Mediazione Creditizia S.r.l. társaságban, amelybe a felvásárolt üzletágat még a tranzakciót megelőzően átruházták.

A megállapodás valamennyi előfeltétele teljesült, beleértve az üzleti tevékenység új cégbe történő kiszervezéséhez szükséges technikai lépéseket is. A DH Group a teljes vételárat készpénzben egyenlítette ki a zárás napján.

A felvásárlás révén a vállalatcsoport tovább mélyíti jelenlétét az olaszországi bér- és nyugdíjfedezetű hitelek piacán. A pénzügyi várakozások szerint a megszerzett üzletág önmagában is mintegy egymillió eurós éves EBITDA-t, azaz kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredményt képes kitermelni. Az integrációból származó gazdasági előnyöknek és szinergiáknak köszönhetően azonban

a tranzakció éves szinten legalább másfél millió euróval járulhat hozzá a DH Group eredményességéhez.

Még több Üzlet

Lendületben a tőzsdék Amerikában

Nem csak a gáz ára számít: így kerülhet többe a vállalatok energiafelhasználása

Szkepticizmus fogadta, mégis összejöhet az easyJet felvásárlása?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Lendületben a tőzsdék Amerikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility