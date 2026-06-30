Veszélybe került a gigantikus fúzió: a brit hatóság torpedózhatja meg a Warner Bros. Discovery felvásárlását

Az Egyesült Királyság kedden bejelentette, hogy beavatkozhat a Paramount, a Skydance és a Warner Bros. Discovery tervezett, 110 milliárd dollár értékű összeolvadásába. Ez a lépés megakaszthatja a tranzakciót, amelyet az Egyesült Államok és Kína versenyhatóságai már jóváhagytak.

A döntés nyomán a fúziós ügyletet a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság (CMA) elé utalhatják. A szabályozó szervezet 2023-ban azzal került a hírek középpontjába, hogy megpróbálta megakadályozni az Activision Blizzard Microsoft általi 69 milliárd dolláros felvásárlását, ám a technológiai óriás módosított terveit látva végül hozzájárult az üzlethez. Az amerikai jóváhagyás mellett már Kína, Ausztrália, Németország, Franciaország és Szaúd-Arábia is engedélyezte az összefonódást, az Európai Unió versenyhatóságai viszont még vizsgálják azt.

A Paramount a héten tesz olyan vállalásokat, amelyek várhatóan elősegítik majd a brüsszeli engedélyezést.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter szerint a megállapodás érdemi hatással lehet a hírszolgáltatásra és a streamingpiacra. A tárca július 6-ig adott határidőt az érintett vállalatoknak, hogy reagáljanak a felmerült aggályokra. A CMA már megkezdte az ügy vizsgálatát, és legkésőbb augusztus 7-ig dönt arról, hogy indít-e részletesebb eljárást.

Egy esetleges elhúzódó brit vétónak komoly következményei lennének. A gyors jóváhagyásba vetett bizalmát jelezve a Paramount részvényenként 25 centes késedelmi díjat, úgynevezett ticking fee-t ajánlott fel a Warner Bros. Discovery részvényeseinek minden olyan negyedévre, amellyel az ügylet lezárása szeptember 30. után csúszik. Ez negyedévente mintegy 650 millió dolláros kifizetést jelentene. A Paramount hangsúlyozta, hogy az ügylet nem veszélyezteti a sokszínű tájékoztatást, és a vállalat tartja magát a korábban bejelentett menetrendhez.

A háttérben az áll, hogy a Paramount tulajdonában van a brit Channel 5 közszolgálati televízió, míg a Warneré a CNN International hírcsatorna. A Channel 5 heti elérése 3 százalékos, a CNN Internationalé pedig 2 százalékos, miközben összehasonlításképpen a BBC a nézők 48 százalékát, az ITV News pedig a 24 százalékát éri el. Az összefonódás a Paramount+ és a HBO Max streamingplatformokat, valamint a TNT Sports, a Cartoon Network és a Nickelodeon csatornákat is érintheti.

A streaming-szolgáltatókra a kormányzati beavatkozás jogalapja egyelőre közvetlenül nem terjed ki, ám a miniszter jelezte, hogy szükség esetén kész kiegészítő jogszabályokat alkotni. A Paramount+ és a HBO Max egyaránt csekély részesedéssel bír a brit streamingpiacon, amelyet a Netflix, az Amazon Prime Video és a Disney+, valamint a BBC iPlayer és az ITVX uralnak. A vállalatok válaszát követően a tárcavezető dönt majd arról, hogy kiad-e hivatalos közérdekű beavatkozási értesítést, amely elindítaná az Ofcom és a CMA részletes vizsgálatát. Egy ilyen mélyrehatóbb eljárás akár 24 hétig is elhúzódhat.

Forrás: Reuters

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