ÉLŐ  30'
ENG
Anglia 0 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Brian Cipenga 7'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
A Paksi Atomerőmű hulladékhőjével fűtenék a főváros lakásait
Üzlet

A Paksi Atomerőmű hulladékhőjével fűtenék a főváros lakásait

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Budapesti Közművek és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös tanulmányban vizsgálja, megvalósítható-e a Paksi Atomerőmű hulladékhőjének eljuttatása a fővárosi távhőrendszerbe. A projekt célja, hogy a jelenleg részben a Dunába vezetett hő egy részét fűtési célra hasznosítsák, miközben csökkenhetne a földgázimport, a szén-dioxid-kibocsátás és a folyó hőterhelése.

Több hónapos tárgyalás után kötött megbízási szerződést a Budapesti Közművek a BME-vel annak vizsgálatára, hogy milyen műszaki megoldással lehetne távhővezetéket létesíteni Paks és Budapest között. A tanulmány egy későbbi döntést alapozhat meg, vagyis egyelőre nem beruházási döntésről, hanem előkészítő vizsgálatról van szó.

A koncepció lényege, hogy

az atomerőmű működése során keletkező, villamosenergia-termelésre nem hasznosuló hő egy részét ne hulladékhőként vezessék el, hanem a fővárosi távfűtési rendszerben használják fel.

Paks esetében a távhőhasznosítás nem új elem: a város lakótelepi részén a nyolcvanas évek óta az atomerőműből származó hővel fűtenek társasházakat.

Még több Üzlet

Gyanús részvényügyletek és milliárdos bevételek: nagyot gazdagodott hirtelen Trump

Nagyon megindult a sörfogyasztás a foci vb-vel

Új történelmi csúcson járt az OTP!

A paksi hő Budapestre szállításának ötlete évtizedek óta ismert, a Budapesti Közművek szerint azonban több tényező miatt most ismét aktuálissá vált. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a nyári hőhullámok idején az atomerőmű hűtése egyre gyakrabban ütközhet korlátokba, ami szélsőséges esetben az erőmű visszaterhelését teheti szükségessé. Ha a hulladékhő egy részét hasznosítani lehetne, az mérsékelhetné ezt a problémát.

A beruházás másik indoka az ellátásbiztonság és az importfüggőség csökkentése. A fővárosi távhőrendszer téli csúcshőigénye mintegy 1000 MW, míg a nyári használati melegvíz-igény körülbelül 100 MW. A paksi hő ezeknek az igényeknek érdemi részét fedezhetné, az előzetes becslések szerint pedig akár évi 300 millió köbméter földgázimport kiváltására is lehetőséget adhatna.

A tervezett távhő-tranzitvezeték hossza mintegy 125 kilométer lenne, és a nyomvonal érinthetné Dunaújvárost, Százhalombattát és Érdet is. Ezekben a városokban jelenleg is működik távhőszolgáltatás, emellett ipari hőigény is jelentkezhet. A vezetékhez így nemcsak Budapest, hanem a nyomvonal menti városi rendszerek, ipari parkok vagy akár melegházak is csatlakozhatnának, ami javíthatná a projekt gazdaságosságát.

A vizsgálat része lesz a műszaki megvalósíthatóság elemzése is. A koncepció szerint egy különlegesen szigetelt, 1000 milliméter átmérőjű távvezetékpárról lehet szó, amely az engedélyezéstől függően akár a Duna vonalát követve haladhatna. A projekt érvelése szerint a modern távhővezeték-technológia miatt a szállítási hőveszteség nem befolyásolná érdemben a gazdaságosságot.

A rendszer működtetéséhez szükséges keringtetési energia részben napelemes termelésből, részben az atomerőműből származhatna. A BKM szerint a távhő- és villamosenergia-rendszer összekapcsolása a jövőben az áramhálózat szabályozásában is szerepet kaphat, különösen a megújuló termelés növekvő aránya mellett.

A tanulmány várhatóan az év negyedik negyedévében készül el. Ezt követően derülhet ki, hogy a paksi hulladékhő fővárosi hasznosítása műszaki, gazdasági és engedélyezési szempontból valóban reális beruházási lehetőség-e.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility