Concorde: közel 50 százalékkal többet érhet ez a magyar részvény!

A Concorde becslései alapján a Waberer’s részvényei a 2026-os, illetve 2027-es eredményvárakozások alapján 6-szoros, illetve 4,9-es P/E-rátán forognak, ami jelentős diszkontot jelent a BUX index 12 havi előretekintő 9,3-as P/E-mutatójához képest. Az elemző szerint a Waberer’s papírjai továbbra is relatíve olcsónak számítanak a magyar részvénypiachoz viszonyítva, miközben a következő években jelentős eredménynövekedési potenciált kínálnak.
A pozitívumok között említi az elemző, hogy a logisztikai üzletág ismét növekedési pályára állhat, amit az erős nemzetközi fuvarozási teljesítmény, a bővülő regionális jelenlét, az üzemanyagár-változásokhoz kapcsolódó kiigazítások, valamint a Pannon-Busz akvizíciójának hozzájárulása támogathat. A magasabb alvállalkozói arány és az esetleges raktárkapacitás-bővítés a marzsok javulását segítheti, míg a biztosítási üzletág várhatóan továbbra is a csoport fő cash flow-termelő egysége marad. Ezt a stabil piaci részesedés, valamint a Posta Biztosító és a Posta Életbiztosító integrációjából fakadó további hatékonyságjavulás is támogathatja.
A kockázatok között felfelé mutató tényezőként jelenik meg az európai ipari aktivitás vártnál erősebb alakulása, a logisztikai terjeszkedés raktárfejlesztéseken, alvállalkozói kapacitásokon és vasúti szállításon keresztül, valamint a biztosítási piac gyorsabb növekedése és a piaci részesedés bővülése. Lefelé mutató kockázatot jelenthet ugyanakkor a költséginfláció miatt erősödő marzsnyomás, a gyengébb gazdasági aktivitás, a kedvezőtlen devizaárfolyam-hatások, illetve az akvizíciók lassabb integrációja. Emellett az is hozzájárulhat az alulértékeltséghez, mivel egy új kormány vizsgálhatja vagy megpróbálhatja visszaszerezni a főrészvényes, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó eszközöket. Ugyanakkor a Waberer’s diszkontja érdemben nagyobb más politikailag beágyazott társaságokhoz, például a Gránit Bankhoz, a 4iG-hez vagy az Opushoz képest.
A Concorde elemzője nem változtatott a legfrissebb felülvizsgálatról a Waberer’s részvényeire vonatkozó ajánlásán, továbbra is vételre javasolja a papírokat.
A 2026 decemberi célárat a korábbi 6560 forintról 6720 forintra emelte.
Címlapkép forrása: Portfolio
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