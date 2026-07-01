Elérte a viharzóna Magyarországot, lecsaptak az első zivatarok, gyorsan zuhan a hőmérséklet

Az elmúlt időszak sorozatos hőmérsékleti rekordjai után végre fellélegezhetünk, a hidegfront hatására ugyanis megszűnik a rendkívüli kánikula. A következő napokban már sehol sem kell 34–35 fok feletti értékekre számítani, sőt egyre több helyen 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.

A felfrissülés azonban nem csendben zajlik.

Szerda délután országszerte intenzív zivatarok alakultak ki,

amelyeket sűrű villámtevékenység, jégeső és viharos széllökések kísértek. A csapadékos tájakon hirtelen zuhant a hőmérséklet, így késő délutánra több helyen 20 fok alá hűlt a levegő, miközben az ország más részein még 37–38 fokos hőség tombolt. Ez a kettősség rendkívül ritka, mintegy 20 fokos hőmérsékleti különbséget eredményezett a hazai tájak között.

Az erős zivatarcellákból rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék és heves szél csapott le. Bő településen 88 km/órás, a közeli Pápocon pedig 85 km/órás széllökést regisztráltak. A felhőszakadások szintén rendkívül intenzívek voltak, Rádóckölkeden 45 milliméter, Pápocon pedig 36 milliméter eső zúdult le hirtelen.

Az MTI tájékoztatása szeriint az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében, és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt - számoltak be róla.

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