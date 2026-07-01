ÉLŐ  55'
ENG
Anglia 0 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Brian Cipenga 7'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Elérte a viharzóna Magyarországot, lecsaptak az első zivatarok, gyorsan zuhan a hőmérséklet
Üzlet

Elérte a viharzóna Magyarországot, lecsaptak az első zivatarok, gyorsan zuhan a hőmérséklet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Heves zivatarokkal, viharos széllel és felhőszakadással érkezett meg az a hidegfront, amely véget vet a napok óta tartó rendkívüli hőségnek. A viharok nyomán drasztikusan visszaesett a hőmérséklet, így extrém, mintegy 20 fokos kontraszt alakult ki az ország különböző területei között - írta meg az Időkép.

Az elmúlt időszak sorozatos hőmérsékleti rekordjai után végre fellélegezhetünk, a hidegfront hatására ugyanis megszűnik a rendkívüli kánikula. A következő napokban már sehol sem kell 34–35 fok feletti értékekre számítani, sőt egyre több helyen 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.

A felfrissülés azonban nem csendben zajlik.

Szerda délután országszerte intenzív zivatarok alakultak ki,

amelyeket sűrű villámtevékenység, jégeső és viharos széllökések kísértek. A csapadékos tájakon hirtelen zuhant a hőmérséklet, így késő délutánra több helyen 20 fok alá hűlt a levegő, miközben az ország más részein még 37–38 fokos hőség tombolt. Ez a kettősség rendkívül ritka, mintegy 20 fokos hőmérsékleti különbséget eredményezett a hazai tájak között.

Még több Üzlet

Tűz tombol a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Titkos trükkökkel árasztja el a világot olajjal az Egyesült Arab Emírségek

Gyanús részvényügyletek és milliárdos bevételek: nagyot gazdagodott hirtelen Trump

idokep

Az erős zivatarcellákból rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék és heves szél csapott le. Bő településen 88 km/órás, a közeli Pápocon pedig 85 km/órás széllökést regisztráltak. A felhőszakadások szintén rendkívül intenzívek voltak, Rádóckölkeden 45 milliméter, Pápocon pedig 36 milliméter eső zúdult le hirtelen.

Az MTI tájékoztatása szeriint az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében, és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt - számoltak be róla.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility