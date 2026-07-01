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Gyanús részvényügyletek és milliárdos bevételek: nagyot gazdagodott hirtelen Trump
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Gyanús részvényügyletek és milliárdos bevételek: nagyot gazdagodott hirtelen Trump

Portfolio
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Donald Trump szerdai nyilatkozataiban elhárította a 2025-ös vagyonnyilatkozatában szereplő tetemes összegeket firtató kérdéseket. Az elnök azt állította, hogy befektetési döntéseit külső vagyonkezelők hozzák meg, ő maga pedig pusztán azért gazdagodik, mert emelkedik a tőzsde. A dokumentum szerint tavalyi bevétele több mint háromszorosára nőtt az előző évhez képest, ami elsősorban a kriptovaluta-üzletágnak köszönhető - tudósított a Cnbc.

Trump az Andrews légitámaszponton, a katariaktól kapott ajándékból átalakított új elnöki különgép, az Air Force One fedélzetére lépése előtt nyilatkozott az újságíróknak. Kijelentette, hogy nem foglalkozik a személyes pénzügyeivel, mert

a vagyonát alapok kezelik.

Hozzátette, hogy soha nem beszél a vagyonkezelőivel, és úgy fogalmazott, hogy az ember csak beteszi a pénzét, a döntéseket pedig nagy intézmények hozzák meg. Az elnök elmondása szerint szándékosan semmilyen kapcsolatot nem tart fenn a vagyonkezelővel.

A nyilatkozat adatai alapján Trump 2025-ben lényegesen többet keresett, mint egy évvel korábban. A The New York Times és más lapok számításai szerint tavaly legalább 2,2 milliárd dolláros bevételt vallott be, szemben a 2024-es, legalább 622 millió dolláros összeggel. A hirtelen növekedés nagyrészt a 927 oldalas dokumentumban feltüntetett, mintegy 1,2 milliárd dollárnyi, kriptovalutákhoz köthető jövedelemből származik.

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Ebből körülbelül 580 millió dollár a World Liberty Financialhez kapcsolódik, amelyet Trump családtagjai társalapítóként hoztak létre, és amely a WLFI irányítási tokent, valamint az USD1 stabilcoint bocsátja ki. Emelkedő bevételei mellett további 635 millió dollárnyi jogdíjat vallott be az úgynevezett "Celebration Coins" elnevezésű termékekből, amelyek a mémérme-üzletágát működtető CIC Digital LLC-hez kötődnek.

A vagyonnyilatkozat több száz vállalat részvényeivel folytatott adásvételt is tartalmaz, amelyek közül egyes tranzakciók értéke 5 és 25 millió dollár között mozgott. Több ügylet időzítése is gyanúsnak tűnik, Trump például szeptember 23-án vásárolt Amazon-részvényeket, épp azon a napon, amikor bírósági eljárás indult a cég ellen azzal a váddal, hogy a Prime-tagság értékesítése során megtévesztette a vásárlókat.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos vádakra reagálva Trump kijelentette, hogy vagyongyarapodása a tőzsde szárnyalásának köszönhető, amiből mindenki profitál. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy sem az elnök, sem a családja nem került és nem is fog összeférhetetlenségi helyzetbe kerülni.

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