FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Holnap a benzin és a dízel ára is emelkedik - írja a holtankoljak.

Csütörtöktől bruttó 4-4 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Az elmúlt időszakot jellemző árcsökkenések és több napos stagnálás után ismét felfelé mozdulnak az árak, így a változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet.

Az országos átlagárak 2026.07.01-én az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 568 Ft/liter
  • Gázolaj: 585 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility