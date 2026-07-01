Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Csütörtöktől bruttó 4-4 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Az elmúlt időszakot jellemző árcsökkenések és több napos stagnálás után ismét felfelé mozdulnak az árak, így a változás a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet.

Az országos átlagárak 2026.07.01-én az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 568 Ft/liter

Gázolaj: 585 Ft/liter

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 30. Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock