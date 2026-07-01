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Jön az időjárási fordulat: tornádó csaphatott le Magyarországon
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Jön az időjárási fordulat: tornádó csaphatott le Magyarországon

Portfolio
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Az ország északnyugati részén, Mosonszolnok térségében egy hosszan lenyúló felhőtölcsért fotóztak le, amely a talajt is elérhette, így jó eséllyel ez lehet az idei év első magyarországi tornádója. Eközben a nyugati és a keleti országrészben is egyre több, intenzív csapadékkal kísért zivatar alakul ki - írta az Időkép.

A Nyugat-Dunántúlra érkező, lassan mozgó

zivatarcellákat kiadós felhőszakadás és helyenként jégeső kíséri.

Ezek a meteorológiai körülmények kedvező feltételeket teremtenek a tubák, illetve a tornádók kialakulásához. Egy ilyen jelenséget sikerült lencsevégre kapni Mosonszolnok környékén, ahol a felvételek tanúsága szerint a tölcsér földet érhetett, így könnyen elképzelhető, hogy az idei év első hazai tornádóját örökítették meg.

A nyugati területek mellett a keleti országrészben is egyre instabilabbá válik a légkör. A határon túlról folyamatosan sodródnak be a csapadéktömbök, miközben helyben is egymás után pattannak ki a zivatarok.

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