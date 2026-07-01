Kiderült: Magyarország szomszédjában vannak a legjobb vízkészletek

A horvátországi felszín alatti vizek a legjobb állapotú vízkészletek közé tartoznak
– derül ki a Josip Juraj Strossmayer Vízügyi Intézet hétfőn közzétett, 2025-ös vízállapot-jelentéséből. A dokumentum szerint a mérőállomások mintegy 95 százalékán nem mértek a vízminőségi előírásokat meghaladó értékeket.
A jelentés több mint 900 mérőállomás adataira épül, amelyek a folyókat, a tavakat, a felszín alatti vizeket, valamint az átmeneti és a parti vizeket is lefedik. Ezeket az információkat a vízkészletek értékelésére és a védelmi intézkedések tervezésére használják fel. Az intézet kiemelte, hogy a felszín alatti víztestek kémiai állapotának megítélésekor rendkívül szigorú kritériumokat alkalmaztak, így akár egyetlen állomáson mért határérték-túllépés is rontja egy teljes víztest besorolását.
Mario Šiljeg, az intézet igazgatója elmondta, hogy a korábbi jelentési időszakokhoz képest nem tapasztaltak jelentős változást a vízminőség általános trendjeiben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem ad okot az elbizakodottságra, hiszen a vízvédelmet folyamatos feladatként kell kezelni. A jelenlegi állapotot a mérések mutatják meg, a jövőbeli helyzetet viszont a vízvédelmi beruházások határozzák meg.
A folyók és tavak esetében
a legnagyobb kihívást a természetes vízi ökoszisztémák megőrzése jelenti.
Az elmúlt évtizedekben számos vízfolyást szabályoztak, duzzasztottak vagy alakítottak át árvízvédelmi, energiatermelési és hajózási célból, ami negatív hatással volt a természetes vízhozamokra, az élőhelyekre és a biodiverzitásra. Az intézet szerint az ökológiai helyreállítás a hosszú távú védelem egyik kulcsfeltétele.
Az átmeneti és parti vizek – köztük a folyótorkolatok és a partközeli tengeri területek – többsége jó vagy kiváló ökológiai állapotban van. A horvát mérések eredményei egybecsengenek az európai jelentésekkel, amelyek a legfőbb kihívások közé sorolják az éghajlatváltozást, a módosított vízi ökoszisztémákat, a diffúz szennyezőforrásokat, valamint a tartósan jelen lévő prioritásos anyagokat.
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