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Kiderült: Magyarország szomszédjában vannak a legjobb vízkészletek
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Kiderült: Magyarország szomszédjában vannak a legjobb vízkészletek

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A Josip Juraj Strossmayer Vízügyi Intézet hétfőn közzétette a 2025-ös vízállapot-jelentését Horvátországban, amely szerint a horvátországi felszín alatti vizek a legjobb állapotú vízkészletek közé tartoznak, miután a mérőállomások mintegy 95 százalékán nem regisztráltak határérték-túllépést a vízminőségi előírásokhoz képest - tudósított a Croatia Week.
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Információ és jelentkezés

A horvátországi felszín alatti vizek a legjobb állapotú vízkészletek közé tartoznak

– derül ki a Josip Juraj Strossmayer Vízügyi Intézet hétfőn közzétett, 2025-ös vízállapot-jelentéséből. A dokumentum szerint a mérőállomások mintegy 95 százalékán nem mértek a vízminőségi előírásokat meghaladó értékeket.

A jelentés több mint 900 mérőállomás adataira épül, amelyek a folyókat, a tavakat, a felszín alatti vizeket, valamint az átmeneti és a parti vizeket is lefedik. Ezeket az információkat a vízkészletek értékelésére és a védelmi intézkedések tervezésére használják fel. Az intézet kiemelte, hogy a felszín alatti víztestek kémiai állapotának megítélésekor rendkívül szigorú kritériumokat alkalmaztak, így akár egyetlen állomáson mért határérték-túllépés is rontja egy teljes víztest besorolását.

Mario Šiljeg, az intézet igazgatója elmondta, hogy a korábbi jelentési időszakokhoz képest nem tapasztaltak jelentős változást a vízminőség általános trendjeiben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem ad okot az elbizakodottságra, hiszen a vízvédelmet folyamatos feladatként kell kezelni. A jelenlegi állapotot a mérések mutatják meg, a jövőbeli helyzetet viszont a vízvédelmi beruházások határozzák meg.

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A folyók és tavak esetében

a legnagyobb kihívást a természetes vízi ökoszisztémák megőrzése jelenti.

Az elmúlt évtizedekben számos vízfolyást szabályoztak, duzzasztottak vagy alakítottak át árvízvédelmi, energiatermelési és hajózási célból, ami negatív hatással volt a természetes vízhozamokra, az élőhelyekre és a biodiverzitásra. Az intézet szerint az ökológiai helyreállítás a hosszú távú védelem egyik kulcsfeltétele.

Az átmeneti és parti vizek – köztük a folyótorkolatok és a partközeli tengeri területek – többsége jó vagy kiváló ökológiai állapotban van. A horvát mérések eredményei egybecsengenek az európai jelentésekkel, amelyek a legfőbb kihívások közé sorolják az éghajlatváltozást, a módosított vízi ökoszisztémákat, a diffúz szennyezőforrásokat, valamint a tartósan jelen lévő prioritásos anyagokat.

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