Magyar Péter nagy bejelentést tett: jön a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás!

Döntött a Tisza-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban – jelentette be Magyar Péter,
részleteket pedig holnapra ígér az intézkedésről.
Magyar Péter legutóbb június 25-én beszélt arról, hogy első olvasatban a kormány már tárgyalta az iskolakezdési támogatás intézkedését, ami a Tisza-párt gazdasági programjában is szerepelt. Akkor is elmondta, hogy ez több százezer magyar családnak fog segíteni.
Az iskolakezdési támogatással a kormány célja a családok szeptemberi kiadásainak csökkentése – derül ki még egy májusi Magyar Közlönyből. A határozat szerint a kabinet egyetért azzal, hogy az iskolakezdés jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára, ezért szükség van egy új támogatási forma kidolgozására. A tervek alapján az intézkedésnél az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe vennék, vagyis várhatóan olyan rendszer készülhet, amely a rászorulóbb családokat is célzottan segítheti. A pénzügyminiszternek az oktatási és gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi miniszter bevonásával kellett kidolgoznia a részletes javaslatot június közepéig.
Az intézkedés idei bevezetése várható volt az új kormánytól, bár az idei költségvetés felől érkező hírek fényében érdekes lesz látni, miből teremti elő Magyar Péter kabinetje a családtámogató lépés fedezetét, igaz ez önmagában várhatóan nem lesz gigantikus tétel. Ha néhány százezer családról beszélünk rászorultsági alapon, akkor ez néhány tízmilliárd forintos extra, eredetileg az idei büdzsébe be nem tervezett kiadást jelent a büdzsé számára. Közben a kormány ígérete szerint készíti az idei új költségvetést, azokból az új tervekből kiolvasható lesz, hogy az új ígéretek megvalósulása hogyan fér bele a büdzsé kereteibe.
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