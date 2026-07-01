Meglépi a kormány: eltörlik a magyarok százezreit sújtó szigorú kriptoszabályt, itt a javaslat

Itt a javaslat
A javaslat szövege szerint az egységes szabályozás és az annak való megfelelés az ügyfelek biztonságos, transzparens és követhető szolgáltatás igénybevételi lehetőségét szolgálja, amelyhez
szükséges a validálási kötelezettség kivezetése.
A kriptoszolgáltatás terén a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható
- olvasható a javaslatban.
A Tisza-kormány június 11-én jelentette be, hogy megszünteti a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását és véget vet a felhasználók kriminalizálásának. A 2025 végén az Orbán-kormány által bevezetett, Európában példátlan korlátozások 600-800 ezer magyar állampolgárt érintettek hátrányosan, és az EU kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarországgal szemben.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korábban azt ígérte, hogy Magyarországon arányos, európai normákhoz igazodó szabályozási környezet lép életbe.
Az előző kormány 2025-ben vezetett be egy rendkívül szigorú szabályozást a kriptoeszközök piacán. A jogszabály az európai uniós normákkal szemben egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani.
Ez a lépés jelentős hatást gyakorolt mind a fogyasztói, mind a kereskedői aktivitásra
- mondta Köböl Anita kormányszóvivő a június 11-ei sajtótájékoztatón.
Bár Magyarországon lakosságarányosan mintegy 600 ezer ember foglalkozik kriptoeszközök vásárlásával, a szigorítás miatt sok szereplő kivonult erről a piacról.
A Revolut is visszatérhet a kriptoszolgáltatásával?
Lapunknak adott először interjút Petrás Gábor, a Revolut tavaly ősszel kiválasztott, idén tavasszal hivatalosan is bejelentett magyar vezetője. A fintech volt a legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező kriptoszolgáltató, durván 500 ezer magyar kriptózóval rendelkezett, és tavaly decemberben az új szabályozás miatt lépett ki a piacról. Petrás Gábor a lapunknak adott interjúban elárulta:
A kriptoszolgáltatásokat a Revolut csoporton belül egy külön entitás, a Revolut Digital Assets Europe Ltd nyújtja. A magyarországi szabályozási változások miatt ez az entitás megszüntette a Revolut kriptoszolgáltatásokat annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a helyi előírásoknak.
Megkérdeztük azt is, tervezik-e a visszatérést, ha a magyar szabályozói helyzet rendeződik. Erre a magyar vezető azt mondta:
Ez a döntés a Revolut Digital Assets Europe Ltd hatáskörébe tartozik. Általánosságban azonban úgy hisszük, hogy a kripto ma már a Revolut értékajánlatának egyik kulcseleme az EGT-ben, így Magyarországon is.
Ebből arra lehet következtetni, hogy a szolgáltatás fontos lába a magyarországi működésüknek, így a visszatérést szinte biztosan fontolóra veszik.
Nagy volt a lemorzsolódás a hazai kriptopiacon
A PwC 2026 júniusában második alkalommal elvégzett kriptopiaci felmérése azt vizsgálta, hogyan hatottak a hazai felhasználókra az elmúlt egy év piaci és szabályozási változásai, valamint egyes szolgáltatók kivonulása.
A kedvezőtlen piaci és szabályozási fejlemények elsősorban a kísérletező, kisebb összeggel jelen lévő felhasználókat érintették. A piacon nagyobb arányban maradtak jelen azok a befektetők, akik hosszabb ideje követik a kriptoszektort, és nagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.
Ezt támasztja alá, hogy a válaszadók átlagosan már 4 éve rendelkeznek kriptovalutával, szemben az előző évi 2,7 évvel. Emellett 21 százalékponttal nőtt azok aránya, akik több mint 5 éve tartanak kriptoeszközöket, miközben 18%-kal csökkent azoké, akik az elmúlt egy évben vásároltak először.
A lemorzsolódás különösen a mikrobefektetők körében volt látványos. Az 50 ezer forint alatti kriptobefektetéssel rendelkezők aránya 2025-ről 2026-ra 23 százalékponttal csökkent. Feltételezhető, hogy ebben a körben különösen magas volt a Revolutot használók aránya, ezért a szolgáltatás megszűnése és a szabályozási bizonytalanság ezt a csoportot érintette leginkább.
Ezzel párhuzamosan a nagyobb összeggel jelen lévő befektetők súlya érezhetően nőtt. A 100-500 ezer forint közötti kriptobefektetéssel rendelkezők aránya 13 százalékponttal, az 5 millió forint feletti befektetéssel rendelkezők aránya pedig 10 százalékponttal emelkedett. Mindez arra utal, hogy a piac nem pusztán szűkült, hanem összetétele is átalakult. A kevésbé elkötelezett felhasználók visszalépésével a tapasztaltabb és nagyobb tőkével jelen lévő befektetők kerültek előtérbe. További részletek itt:
Előzmények
Tavaly június végén - még az Orbán-kormány alatt - módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendővé vált az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Ráadásul
- amennyiben az átváltás "különösen nagy" értékre történik, a börtönbüntetés három év,
- ha pedig "különösen jelentős" értékre, akkor egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.
Emellett a törvény bünteti azt is, ha valaki engedély vagy bejelentés nélkül, tehát a szabályozás megsértésével nyújt kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást, és ezzel jelentős értékű ügyleteket bonyolít le. Ebben az esetben az elkövető bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha a tevékenységet különösen nagy értékben végzi, akkor a büntetés egytől öt évig, különösen jelentős érték esetén pedig két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lehet.
Később jött egy rendelet, amely a részletszabályokat tartalmazta a kriptoengedélyek megszerzéséről, és arról, hogy egy validátornak minden kriptotranzakciót ellenőriznie kell.
A kriptovaluta-kereskedelem hazai szabályozása miatt december végére számos fontos nemzetközi és hazai szereplő kivonult a magyar piacról, mint a Revolut, a CoinCash, az eToro, a Skrill és a Kriptomatra. December 19-én kapta meg az engedélyt az első validátor, a Caduceus Zrt. a kriptoeszköz-átváltások validálására, az egyébként 5000 forintos tranzakciónkénti validálást pedig 27-ig kellett volna bevezetnie a kriptoszolgáltatóknak. Mivel ez technikailag szinte lehetetlen lett volna, és az üzleti modelleket is tönkretette volna egy ilyen lépés, a szolgáltatók sorra kivonultak.
Az EU-s szabályozás is épp ma érkezett meg
Mindeközben az Európai Unió szigorú új kriptoszabályozása mától jelentősen megszűri a piacot, hiszen a korábban működő cégek mindössze
12 százaléka kapott engedélyt a tevékenysége folytatására, míg a többiek kénytelenek felszámolni az európai jelenlétüket.
Ez a változás komoly konszolidációs hullámot indíthat el a kontinens kriptopiacán.
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által közzétett lista szerint
július 1-jétől csupán 244 kriptoeszköz-szolgáltató szolgálhatja ki uniós ügyfeleit.
Ezzel szemben a VASPnet adatszolgáltató adatai alapján
1738 olyan cég van, amelynek be kell szüntetnie a működését, mivel nem rendelkezik uniós szintű engedéllyel.
A szabályozás alapja a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiCA), amely 2024 végén lépett hatályba. A vállalkozásoknak 18 hónap állt rendelkezésükre a megfelelő engedélyek megszerzésére. Az olyan nagy platformok, mint a Coinbase, a Kraken és az OKX tőzsdék már megkapták a működési engedélyt, míg
a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance a legismertebb olyan szereplő, amelynek nem sikerült időben megfelelnie a szigorú előírásoknak.
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