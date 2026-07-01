Megvan a Vidi új tulajdonosa: portugál hátterű cég veheti meg a NB2-be kiesett fociklubot

Az NB2-be tavaly kiesett, de hosszú első osztályú múlttal rendelkező Fehérvár FC, korábbi nevén Videoton FC az önkormányzattól egy portugál szakmai befektetőhöz, a portugál hátterű, de amerikai bejegyzésű Final Third LLC-hez kerülhet 775 millió forintos vételárért - derül ki Juhász Lászó önkormányzati képviselő Facebook-posztjából. A hírt lapunknak a klubhoz közel álló más források is megerősítették. Nemrégiben Cser-Palkovics András is posztolta a hírt.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere még június 15-én jelezte, hogy lejárt a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt nyilvános pályázat, a klubért három ajánlatot kapott az önkormányzat. Ezekből kettő külföldi, egy hazai ajánlattevőtől érkezett.

A pályázati kiírást úgy alakították ki a polgármester szerint, hogy a Videoton labdarúgócsapatának hosszú távú jövőjét biztosítani képes anyagi háttér és a profi csapat, valamint az utánpótlással kapcsolatos sportszakmai elképzelések is számítsanak az értékeléskor.

Akkor a polgármester már előre jelezte, hogy az értékelő munka, melynek végén a város közgyűlése hoz döntést, július 1-jéig - azaz a mai napig - tart.

Helyi szurkolói csoportokban megjelent egy poszt Juhász Lászlótól, Székesfehérvár önkormányzati képviselőjétől, aki azt írta:

A vevő egy portugál cég, a Final Third LLC. A vételár 775 millió forint, amely az önkormányzathoz kerül.

A képviselő szerint "45 napon belül megtörténik a szerződéskötés. Ebben három évre a működtetéshez szükséges garanciák is meglesznek."

Amennyiben ez valamiért meghiúsulna, a második helyezettel, a Racing City Group Worldwide Ltd.-vel kell szerződni.

A hírt a klubhoz közel álló más források is megerősítették nekünk.

UPDATE: nem sokkal Juhász László posztja után Cser-Palkovics András polgármester újabb információkat osztott meg a tulajdonosváltásról.

Többek között azt írta, a nettó eszköz alapú értékelés alapján a Fehérvár FC. Kft. 100%-os részesedésének becsült piaci értéke 509,3 millió forint. Ez volt tehát az a minimális érték, ami feletti vételár volt tehát csak jogilag elfogadható.

A pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benfica-hoz kapcsolódik, mely csapatot és akadémiát talán egyetlen futball-szerető embernek sem kell bemutatni. Jelentős anyagi erővel, és persze a Benfica-hoz kötödő háttér miatt nagy sportszakmai lehetőségekkel.

A második helyezett: A Nagy-Britanniában bejegyzett RACING CITY GROUP WORLDWIGE (RCG) LTD. Az általujk ajánlott vételár 532,5 millió forint. Ez egy olyan nemzetközi, alapvetően amerikai, olasz, német, brit érdekeltségekkel rendelkező vállalat, mely tucatnyi kisebb-nagyobb csapat tulajdonosa. Nagy tapasztalattal rendelkeznek az utánpótlásnevelés területén is, biztos anyagi háttérrel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba