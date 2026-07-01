Merész lépésre szánta el magát az OMV

Az OMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép-üzemanyagárak miatt a schwechati és a burghauseni finomítójában a dízeltermelés egy részét kerozingyártásra csoportosította át - közölte Alfred Stern vezérigazgató szerdán Bécsben.

Az OMV a dráguló repülőgép-üzemanyag miatt dízeltermelésének egy részét kerozingyártásra csoportosította át két finomítójában.

A vállalatvezető elmondta: az Egyesült Államok és Izrael iráni támadását követően a kerozin ára jelentősen emelkedett, miközben Ausztriában a kormány beavatkozott a benzin- és dízelüzemanyagok finomítói árrésébe, ami gazdaságilag kedvezőbbé tette a repülőgép-üzemanyag termelésének növelését. Hozzátette ugyanakkor, hogy ennek műszaki korlátai vannak.

Az alsó-ausztriai Schwechatban és a bajorországi Burghausenben működő OMV-finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Stern szerint a vállalat továbbra is képes ellátni valamennyi légitársasági ügyfelét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendkívül ingadozó piaci helyzet miatt a kilátások nehezen jelezhetők előre.

A vezérigazgató ismét bírálta az osztrák kormány finomítói árrésekbe történt beavatkozását. Véleménye szerint a finomítói üzletág ciklikus jellegű, ezért ha a nyereséget a kedvező időszakokban elvonják, a vállalatok a gyengébb években tőkehiánnyal szembesülnek. Ennek következményeként az elmúlt tíz évben Európában 25 finomító zárt be, miközben az üzemanyagimport minden korábbinál nagyobb mértékűvé vált.

Stern arra is figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus hatására a földgáz nagykereskedelmi ára megközelítőleg a duplájára emelkedett. Bár a határidős piacok jelenleg a Hormuzi-szoros zavartalan hajózhatóságával számolnak, ezt túlzottan derűlátó feltételezésnek nevezte, és úgy vélte, fennáll annak a kockázata, hogy a gázárak a téli időszak közeledtével ismét emelkednek.

Alfred Stern szeptember 1-jén adja át az OMV vezérigazgatói tisztségét a BP-től érkező Emma Delaneynek.

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